' Ndrangheta | operazione Stige Francesco Pecoraro estradato | era garante del clan

' Ndrangheta in Toscana - operazione carabinieri e GdF Firenze : 14 arresti : Firenze " In contemporanea con l' operazione della GdF e della Dia scattata tra Firenze e Reggio Calabria e denominata "Martingala", i carabinieri e la Guardia di finanza di Firenze stanno eseguendo, ...

'Ndrangheta e operazione Aemilia - in manette il nipote del collaboratore di giustizia Cortese : Si sta per buttare dal ponte, i carabinieri lo afferrano appena in tempo e lo salvano 3 Davanti ai figli picchia l'ex marito e i carabinieri con una chitarra, arrestata 4 Travolte in mezzo alla strada ...