Nba | Philadelphia-Indiana 98-101 | Pacers da terzo posto

Nba - Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto - 6 per Belinelli : Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 98-101 IL TABELLINO Vincere sul campo dei Philadelphia 76ers non è " e soprattutto non sarà " facile per nessuno. Farlo con il proprio giocatore-faro in serata no al ...

Nba - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

Nba - Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers 127-113 - Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 : la cronaca - Davanti a un pubblico del Barclays per la maggior parte di fede 76ers, la squadra ospite parte con il piede giusto. Philadelphia mette subito il match in discesa segnando 10 punti ...

Nba 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

La nuova vita di Belinelli : "Rinato a Philadelphia e la Nba ora mi rispetta" : L'azzurro alla nona squadra: 'Mi cercavano in tanti, vuol dire che qualcosa ho fatto. Playoff, pronti a sfidare anche James' Al tour nordamericano di Marco Belinelli, con nove destinazioni in poco più ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Nba - Whiteside le suona a Embiid : Miami batte Philadelphia - 14 punti per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-99 IL TABELLINO Miami vince l'ultima sfida contro Philadelphia, pareggia il conto in stagione negli scontri diretti , 409-407 il conto totale dei punti in favore ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State in scia. Ok Belinelli e Philadelphia : WASHINGTON - E sono 16. Prosegue il cammino inarrestabile di Houston in vetta alla classifica della Western Conference. I Rockets , 50-13, , pur non giocando la loro miglior partita stagionale, ...

Nba 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

Nba - Milwaukee-Philadelphia 118-110 - 10 punti per Belinelli : Philadelphia è bella, a tratti bellissima, ma ancora impossibile. Milwaukee ne sfrutta distrazioni e narcisismi di gioventù per riemergere dall'Inferno, sotto di 20 punti nel 1° quarto e di 19 poi nel ...

Nba : Philadelphia vince ancora : ANSA, - ROMA, 3 MAR - Nel campionato di basket Nba ancora un successo per i Philadelphia 76ers di Marco Belinelli che battono in casa i Charlotte Hornets per 110-99. Per l'azzurro 7 punti in poco meno ...

Nba - Philadelphia rimonta e vince ancora - Clippers in scioltezza contro New York : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 110-99 IL TABELLINO La crescita di una giovane squadra con ambizioni di titolo in futuro non si vede solamente dai picchi di rendimento, ma dalla continuità di ...

Nba : Philadelphia ok a Cleveland : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Nonostante i 30 punti di LeBron James i Cleveland Cavaliers vengono battuti in casa per 108-97 dai Philadelphia 76ers in una delle partite del campionato di basket Nba giocate la ...

Nba 2018 : Cleveland crolla in casa contro Philadelphia - Portland scavalca San Antonio : Una serata atipica per la stagione regolare NBA 2017-2018. Nella notte italiana, infatti, sono andate in scena solo quattro partite, che hanno visto il match tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia 76ers assoluto protagonista. Sul campo dei Cavs, successo per la formazione ospite, che ha confermato l’ottimo momento di forma salendo fino al sesto posto in classifica ad Est, che quando ci avviciniamo al termine della regular season ...