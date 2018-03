NBA | Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto | 6 per Belinelli

NBA - Philadelphia-Indiana 98-101 - Pacers da terzo posto : Atmosfera da postseason a Philadelphia per l'importante sfida con Indiana. Un match intenso che i Pacers tengono in mano per buona parte della sfida ma che rischiano di compromettere proprio nel ...

NBA - Boston e Indiana volano in alto. Parker salva San Antonio : Tutto facile per I Celtics, che, nonostante l'assenza di Kyrie Irving , ai box per un ginocchio dolorante, ma con un ottimo Jaylen Brown a fare le veci, tornano a vincere asfaltando i Bulls, mai ...

NBA - Toronto sempre più prima a Est - Indiana batte e supera Washington : Toronto Raptors-Charlotte Hornets 103-98 TABELLINO Tolto il vantaggio dopo il primo canestro della gara da parte di Michael Kidd-Gilchrist, Charlotte ha inseguito i Raptors per tutta la partita, sotto ...

NBA 2018 : quarta vittoria di fila per Toronto. Indiana supera Washington - Antetokounmpo trascina Milwaukee : I Toronto Raptors proseguono la loro marcia in vetta alla Eastern Conference della NBA. Gli Charlotte Hornets hanno offerto una buona prestazione contro la squadra del Nord, ma non è bastata: la rimonta degli ospiti, dal -13 di inizio quarto periodo fino al -2, si è fermata quando le triple di DeMar DeRozan (19 punti) e Kyle Lowry (14 e 10 rimbalzi) hanno spinto Toronto verso il 103-98 finale, undicesima vittoria nelle ultime dodici, la quarta ...

NBA - risultati della notte : Boston sconfitta da Indiana - Cleveland vince con super James - Lillard dice 50 : Boston Celtics-Indiana Pacers 91-97 IL TABELLINO Le due squadre non potevano arrivare alla sfida del TD Garden in maniere più opposte: i Celtics reduci dal supplementare giocato la sera prima a ...

NBA - i risultati della notte : settima in fila per OKC - vincono Miami e Indiana : Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder 108-121 IL TABELLINO Non si arresta la corsa dei Thunder, la squadra più in forma della NBA in queste ultime settimane. Westbrook e compagni non hanno molte ...

NBA - San Antonio Spurs-Indiana Pacers 86-94 - Parker 12 punti dalla panchina : Le rivoluzioni, a San Antonio, accadono in silenzio. Così per scoprire che Tony Parker non è più la point guard titolare bisogna aspettare l'inizio del 94-86 che gli Spurs incassano da Indiana, il ...

NBA - risultati della notte : Irving ne fa 40 ma Orlando sorprende Boston - Indiana espugna San Antonio : Boston Celtics-Orlando Magic 95-103 IL TABELLINO Se la pallacanestro si giocasse solo sui precedenti, gli Orlando Magic non avrebbero avuto una chance. Prima della trasferta a Boston la squadra di ...

NBA - Minnesota è un sogno. Indiana travolge Phoenix : I T'Wolves non si fermano più: ottava vittoria casalinga in fila e superato anche l'esame Portland. Decisivi Butler (24 punti) e Teague (22-8 assist), alla miglior partita stagionale. Pacers a valanga ...

NBA - risultati della notte : tutto facile per Indiana e Minnesota - quinta in fila per i T'Wolves : Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 120-103 TABELLINO Di tutto il quintetto di Portland solo la coppia Damian Lillard (21)-C.J. McCollum (18) chiude in doppia cifra e se è vero che la ...