Nasce U-COAT | la società di Bio-on per il mercato dei fertilizzanti con una soluzione

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Bio-on presenta oggi un nuovo e rivoluzionario utilizzo della bioplastica PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. I ricercatori Bio-on hanno sviluppato unaper il rilascio controllato di, in particolare quelli basati su Urea, unenorme con una produzione annua mondiale di 180 Mln di tonnellate* e in crescita costante del 4% annuo. Il vantaggio è un dosaggio più efficace e un minor consumo di fertilizzante. Quindi un minor inquinamento e un impatto positivo sulle persone e il pianeta. Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, ha sviluppato una tecnologia innovativa per il rivestimento dell’Urea per uso fertilizzante e ha creato una NEWCO denominata U-(Ureaing). Questa nuovadetenuta al 100% da Bio-on S.p.a. ha l’esclusiva delle tecnologie sviluppate da Bio-on per il rivestimento ...