Nasce la Var sui pedali

Alla Milano-Sanremo Nasce Var sui pedali : La notizia è stata ufficializzata da La Gazzetta dello Sport, che organizza la classicissima di primavera. Il giudice siederà all'interno di un camion con una decina di monitor e risponderà all'...

Welfare aziendale - in Confindustria Federvarie Nasce WelfareImpresa : (Teleborsa) - nasce WelfareImpresa , Associazione di Confindustria Federvarie che si propone come punto di riferimento confederale per tutte le società che operano nel settore dei servizi di Welfare ...