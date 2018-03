Napoli | una molotov nell' Università Federico II | il rogo negli uffici al secondo piano

Napoli - una molotov nell'Università Federico II : in fiamme gli uffici al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Napoli - nigeriano aggredisce e ferisce tre passanti con una bottiglia spaccata : L'aggressione. Con il coccio di una bottiglia ha ferito tre persone. Il fatto è avvenuto al corso Novara a Napoli. Protagonista della vicenda è un giovane nigeriano, di 20anni, che...

'L'amica geniale' conquista Napoli : il set per una notte nella Galleria Principe : Ormai - ha aggiunto - siamo il set cinematografico all'aperto più ricercato d'Italia e non solo, vengono qui anche produzioni da tutto il mondo'. Per consentire le riprese della serie tv, lo scorso 8 ...

Napoli - SARRI : RISPOSTA SESSISTA A UNA GIORNALISTA/ Improta : "Scuse oneste - non voleva offendere" : NAPOLI, SARRI: RISPOSTA SESSISTA a GIORNALISTA, video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:33:00 GMT)

Inter-Napoli - Sarri ad una giornalista : “Sei donna - sei carina - non ti mando aff…”. Scoppia la polemica… : Inter-Napoli, Sarri- L’ordine dei giornalisti della Campania si scaglia contro Sarri, reo di aver espresso una pensiero totalmente fuori luogo e sessista nei confronti di una giornalista durante la conferenza stampa di ieri post Inter-Napoli. Il tecnico napoletano, sicuramente in buona fede, ma totalmente fuori luogo, ha così risposto alla domanda della giornalista (“Sono troppo […] L'articolo Inter-Napoli, Sarri ad una ...

“Biagio Izzo ai domiciliari” - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : “Biagio Izzo ai domiciliari”, al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli L’ipotesi investigativa è turbativa d’asta per il riacquisto di un’auto e una moto, ma l’attore non ci sta: “Questa vicenda non mi riguarda”. Il suo legale: “Come già riconosciuto dal gip è totalmente estraneo” Continua a leggere L'articolo “Biagio Izzo ai domiciliari”, al ...

'Biagio Izzo va arrestato' - al vaglio del Tribunale del Riesame la richiesta della Procura di Napoli : Il prossimo 23 marzo il Tribunale del Riesame di Napoli deciderà se acconsentire alla richiesta del pm di procedere con l'arresto dell'attore napoletano Biagio Izzo nell'ambito di un'indagine su aste ...

Inter-Napoli 0-0 - pali ed emozioni ma nessuna rete : per la Juventus è fuga scudetto? : Termina senza reti l'atteso posticipo della 28esima giornata di Serie A fra Inter e Napoli, un risultato che sorride alla Juventus da questa sera da sola al comando della classifica con un punto di ...