Napoli | Sarri lavora sulla psicologia

Napoli - perché Sarri non è convinto di Perin : Maurizio Sarri non spinge per Mattia Perin come portiere del nuovo Napoli. Secondo Rai Sport , infatti, l'idea dell'allenatore azzurro è che Perin sia ancora acerbo con i piedi mentre molto bravo tra i pali, ma preferisce un palleggiatore 'alla Reina'.

Napoli - Sarri ordina ai calciatori : “non guardate la Juventus…” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, oggi la squadra di Allegri può portarsi a 4 punti di vantaggio. Nel frattempo arriva il discorso da parte del tecnico Maurizio Sarri, il Napoli non sta attraversando un buon momento, ecco il senso del discorso come riportato da ‘Il Mattino’: “Non dobbiamo neppure vedere cosa fa la Juve oggi, spegnete la tv, tanto vince… Pensiamo a vincerle noi tutte ...

Juventus - Allegri/ "Sarri? Non commento le sue parole. Il Napoli può lottare per lo scudetto" : Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:59:00 GMT)

Napoli - Sarri : "Perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...

Inter-Napoli - Sarri ad una giornalista : “Sei donna - sei carina - non ti mando aff…”. Scoppia la polemica… : Inter-Napoli, Sarri- L’ordine dei giornalisti della Campania si scaglia contro Sarri, reo di aver espresso una pensiero totalmente fuori luogo e sessista nei confronti di una giornalista durante la conferenza stampa di ieri post Inter-Napoli. Il tecnico napoletano, sicuramente in buona fede, ma totalmente fuori luogo, ha così risposto alla domanda della giornalista (“Sono troppo […] L'articolo Inter-Napoli, Sarri ad una ...

Napoli di Sarri? Più che l’Olanda degli anni ’70 rischia di essere la prima Roma di Spalletti : bella e perdente : Per la prima volta dall’inizio della stagione, il Napoli non è più padrone del suo destino: il pareggio per 0-0 contro l’Inter ha significato il sorpasso della Juventus. Che quest’anno non era mai stata davanti agli uomini di Sarri. Il campionato non è ancora finito, per carità: i bianconeri hanno almeno tre partite difficili in cui possono perdere punti (Inter e Roma fuori casa, Milan a domicilio), più lo scontro diretto che molto probabilmente ...

Serie A - Inter Napoli. Sarri a una cronista : 'Non ti ci mando perché sei una donna' : "Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc...". E' polemica sulla risposta sessista che Maurizio Sarri ha dato nel post partita a San Siro a una domanda di Titti Improta, giornalista ...

Napoli - l’incredibile risposta di Sarri ad una giornalista : “se bella ma…” [VIDEO] : Sarri in conferenza stampa fa discutere con una battuta su una giornalista. Nella gara di ieri il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Inter, subito il sorpasso dalla Juventus. “Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi”. Sarri in conferenza stampa ha sbroccato, la frase dell’allanatore del Napoli ha fatto discutere. Il tecnico ieri ha reagito male ...

Il sorpasso della Juve al Napoli - Sarri : "Se il campionato è aperto il merito è nostro" : Azzurri fermati a Milano dall'Inter, Sarri paragona la Juve al Bayern e al Psg, Spalletti lamenta mancanza di qualità

