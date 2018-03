Napoli | perché Sarri non è convinto di Perin

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Bergomi al Club : 'Napoli - perché hai smesso di credere allo scudetto?' : Il Napoli a San Siro ha mancato l'appuntamento con la vittoria per la seconda volta di fila. In questa stagione era già successo all'inizio di dicembre che gli azzurri incappassero in un doppio passo ...

Napoli - la domanda della giornalista fa saltare i nervi a Sarri. La risposta è sessista : “Non ti mando a quel paese perché…” : “La squadra ha fatto una prestazione di grandissimo livello, quella di stasera una delle migliori, soprattutto nell’applicazione difensiva. Non abbiamo concesso niente a una squadra forte, l’attenzione difensiva ci è costato qualcosa nella fase offensiva. Se abbiamo delle responsabilità di vittoria vuol dire che abbiamo fatto cose straordinarie, ma noi abbiamo l’unica responsabilità di dare il 101%. Se il campionato ...

Inter - Spalletti : "Non firmo per il pareggio. Napoli? Pericoloso perchè veloce e tecnico" : L'eco della festa per i 110 anni della società è ancora vivo in Luciano Spalletti che, tuttavia, deve volgere gli occhi al futuro prossimo, alla gara contro il Napoli. La sfida contro i partenopei è ...

Napoli - 17enne trovata per strada : “Venduta quando ero piccola. Scappata perché mi maltrattavano” : Ha raccontato di essere Scappata dai suoi aguzzini, ai quali era stata venduta quando era ancora piccola. Una 17enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal sedicente padre qualche giorno fa, è stata trovata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli in via Toledo, nel centro cittadino, infreddolita e avvolta tra coperte e cartoni. La ragazzina è stata notata da alcuni volontari che hanno provveduto a ricoverarla in un istituto religioso ...

Napoli - 14enne subiva violenze in famiglia perché omosessuale : “Benzina sulle caviglie - schiaffi e pugni” : Cospargevano le sue caviglie di benzina e le davano fuoco. E poi schiaffi, pugni, violenze. Sempre tra le mura di casa, sempre da parte dei suoi famigliari. Solo perché omosessuale. È quanto ha segnalato un ragazzo di 14 anni della provincia di Napoli alla Gay Help Line. Così è partito l’iter che ha portato alla denuncia tramite un esposto fatto da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, che, con il supporto legale di Arcigay a ...

Napolimania : cara Juve - Cagliari dimostra perché non meriti lo scudetto : Il Napoli è un'eccellenza da incorniciare e da mostrare in giro per il mondo: come qualsiasi altra grande espressione del nostro paese, con il merito di aver rifondato il concetto stesso di calcio ...

Khedira lancia una frecciatina al Napoli : “Scudetto? Ecco perchè siamo più forti”. E sul futuro… : Sami Khedira difficilmente si concede ai microfoni dei giornalisti ma quando parla non è mai banale. Il centrocampista tedesco della Juventus, a margine di un evento Porsche, ha fatto un punto sulla lotta scudetto con il Napoli lanciando una frecciatina ai partenopei: “Scudetto? Noi siamo più forti. È un testa a testa tra noi e loro, il campionato non è mai stato così eccitante. Per ora hanno un punto in più, ma noi abbiamo una squadra ...

Napoli - caso buoni libro. Gli studenti costretti a fotocopiare testi perché i soldi non sono arrivati : costretti a fotocopiare i libri perché i soldi per acquistare i libri non sono ancora arrivati nelle tasche delle famiglie. Accade a Napoli dove è scoppiato il caso buoni libro. Una guerra tra la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli e l’assessore all’Istruzione del Comune Annamaria Palmieri che vede sul banco degli imputati la burocrazia. Da una parte l’inquilina di viale Trastevere accusa Palazzo San Giacomo di aver perso tempo visto che il ...

Napoli - clamorose novità dal dottor De Nicola : “Milik è pronto - ecco perchè non gioca” : Il Napoli deve fare i conti on gli infortuni di Milik e Ghoulam, il dottore responsabile dello staff medico, Alfonso De Nicola, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero e ha dato importanti indicazioni: “Credo che Milik sia pronto già da un po’ di tempo. Ma essere pronti fisicamente non significa esserlo moralmente e mentalmente. Dopo il primo infortunio Milik ha avuto un recupero lampo, ma quando si è rotto l’altro ginocchio son ...

Susy Paci ritrovata a Napoli/ Perché non è ancora tornata ad Arezzo? La sua verità a Pomeriggio 5 : Susy Paci ritrovata a Napoli: Perché non è ancora tornata ad Arezzo dalla sua famiglia? La sua verità a Pomeriggio 5. Le ultime notizie sulla donna scomparsa per 19 giorni(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Napoli - SARRI/ Il tecnico dei campani snobba la Juventus : "Ieri ho visto il City - perché mi dà gusto" : NAPOLI, parla SARRI: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:32:00 GMT)