Napoli - incendio in uffici Università. Rettore : "Atto intimidatorio" - : Un principio di rogo, di natura dolosa, è divampato nelle stanze amministrative dell'ateneo "Federico II". Trovato un innesco, indaga la Digos. Non ci sono feriti. Il Rettore Gaetano Manfredi: "Un ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Napoli : incendio doloso Università Federico II - lanciata molotov (14 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Napoli, molotov lanciata in ufficio e incendio doloso all'Università Federico II. Indaga la Digos e la Polizia, evacuato il personale (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Napoli - fiamme nell'Università Federico II : incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a Napoli, dove si ...

Paura in centro a Napoli : incendio sul pianerottolo - evacuato palazzo : incendio al quarto piano di una palazzina, in via Sedile di Porto, nel centro storico di Napoli dove, improvvisamente, ha preso fuoco il pianerottolo. Le fiamme hanno cominciato a divampare poco dopo ...

Napoli - incendio in casa : morti nel sonno marito e moglie. Bimbi salvi : dormivano dai parenti : I corpi di un uomo ed una donna, marito e moglie, sono stati trovati all'interno di un'abitazione a Qualiano , Napoli, . Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma e quelli della ...

Incendio sulla Tangenziale di Napoli/ Video auto in fiamme - galleria Vomero evacuata : paura e traffico in tilt : Incendio sulla Tangenziale di Napoli, Video auto in fiamme: galleria Vomero evacuata, paura e traffico in tilt. Le ultime notizie sui momenti di terrore vissuti oggi nel capoluogo campano(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Incendio in un terraneo a Napoli - morta una donna - : Il rogo è divampato in un'abitazione nel popolare rione Sanità, nel centro del capoluogo campano. Sono in corso gli accertamenti per individuarne la causa, tra le ipotesi un corto circuito o una ...