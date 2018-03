Napoli - fiamme nell'Università Federico II : incendio al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Napoli - stop della funicolare di Montesanto : fiamme a bordo e corse ferme per guasti tecnici : corse bloccate per la funicolare di Montesanto, che oggi non ha aperto al pubblico a causa di un guasto registrato durante le corse di prova. Intorno alle 6 del mattino, infatti, si è...

Incendio sulla Tangenziale di Napoli/ Video auto in fiamme - galleria Vomero evacuata : paura e traffico in tilt : Incendio sulla Tangenziale di Napoli, Video auto in fiamme: galleria Vomero evacuata, paura e traffico in tilt. Le ultime notizie sui momenti di terrore vissuti oggi nel capoluogo campano(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Panico sulla Tangenziale di Napoli : auto in fiamme sotto la galleria - traffico in tilt : Paura sulla Tangenziale di Napoli dove, questa mattina, un'autovettura ha preso fuoco mentre percorreva la galleria 'Vomero', verso la direzione Capodichino. L'incidente è...

Napoli - fiamme tra i vicoli del Rione Sanità : morta una donna : Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici...

Paura sulla Roma-Napoli per un altro bus Cotral in fiamme : Paura, domenica 7, sulla Roma-Napoli per un bus Cotral in fiamme. Un altro distrutto dal fuoco con momenti di apprensione per i passeggeri, che per fortuna sono rimasti tutti illesi. Disagi sull'A1 ...

Bari - deposito distrutto dalle fiamme in via Napoli : ferito un vigile del fuoco : Intorno alle 22 di ieri sera un vasto incendio è divampato in un locale adibito dai proprietari come deposito di frutta, in zona Palese, adiacente ai campi sportivi 'De Palo' in via Napoli. Sul posto ...