Multato di 6 mila euro | sull' assegno scorda non trasferibilie

Lavoratori in nero a Ragusa - titolare Multato per 120 mila euro : Controlli della finanza contro il lavoro nero . In un centro commerciale di Ragusa scoperti in un negozio cinque irregolari su sette

Fuga in Scalinata Quintino Sella per un abusivo - Multato per 5mila euro : La Spezia - Una corsa a perdifiato sul per Scalinata Quintino Sella nella speranza di non essere fermato dalla Municipale. E' finita con una sanzione da 5mila euro, il sequestro di gadget per ...