Moviola Juventus-Atalanta | Video

Moviola Tottenham-Juventus - Foto/Video - : Notizie sul tema Tottenham-Juventus 1-2: Higuain-Dybala stendono gli Spurs e portano i bianconeri ai quarti , Video e Highlights, Tottenham-Juventus diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il ...

ARBITRO MARCINIAK/ Video - Moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col Var... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Moviola serie A : Lazio e Juventus - manca un rigore per parte. Ünder - posizione regolare : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola degli anticipi della 27ª giornata di serie A, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Lazio-Juventus , Banti, DYBALA E LEIVA: manca UN rigore PER PARTE Dodicesima ...

Moviola : Lazio-Juventus : Benatia su Leiva da rigore. Napoli-Roma : ok pari di Under : In una sfida tesa e piuttosto fisica, il grosso delle polemiche di Lazio-Juve si concentra su due episodi da rigore: a inizio partita Dybala si incunea e viene tamponato da dietro da Lucas Leiva. La ...

Lazio-Juventus - la Moviola : Benatia-Lucas Leiva - non ci sono dubbi - è rigore : moviola Lazio-Juventus – Nella giornata di ieri è andato in scena il big match della 27^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Juventus che hanno dato vita ad una brutta partita, risultato più giusto lo 0-0 ma la prodezza di Dybala nel finale ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare tre punti pesantissimi per la corsa scudetto. Ma è stata una partita condizionato da un errore ...

Moviola Lazio-Juventus - FOTO/VIDEO - : Notizie sul tema LIVE Lazio-Juventus 0-1, risultato e cronaca in tempo reale: Dybala decide il match al 93 Lazio-Juventus probabili formazioni: le ultimissime dall'Olimpico Juventus, Immobile lancia ...

Moviola : regolare il gol della Juventus - ma sul tocco di mano di Calabria... : Discreta la domenica della squadra arbitrale: nessuna svista importante e la Var ne ha evitate almeno un paio. Ci voleva però una sorta di Goal line per risolvere il rebus sul mani di Calabria. Torino-...

Juventus Tottenham/ La Moviola : Higuain in fuorigioco - primo gol degli Spurs irregolare : Juventus Tottenham, la moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare. Due errori grossolani per il fischietto tedesco Brych, in occasione della gara di ieri sera(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:38:00 GMT)

Moviola Juventus-Tottenham : l'1-0 in off side. Sul 2-1 c'è fallo su Chiellini : TORINO - Si parte e il Tottenham va sotto: Higuain , al 2', gira di prima in modo imparabile dal limite dell'area. Uno a zero. L'argentino parte, però, da posizione di fuorigioco. Otto minuti e Davies ...

Chievo-Juventus - la Moviola : Asamoah - che rischio su Cacciatore! : ROMA - Estremamente preciso e inflessibile, Maresca . Grottesco a fine partita: segnala 5' di recupero, poi non li concede. L'episodio chiave è l'espulsione di Cacciatore, un rosso alla... Mourinho, ...