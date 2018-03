Mourinho | da Special One a ' maestro di disastri'

Champions League - Mourinho : altro che Special One - che FLOP! : ... Conte apre il caso-Morata:'Non è abituato a fare il titolare' Barcellona-Chelsea Champions League, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 14/3

Manchester United stanco di Mourinho : Special One vicino al PSG : L’eliminazione del Manchester dalla Champions per mano del modesto Siviglia di Montella non ha fatto altro che scatenare i tifosi inglesi stanchi dei metodi poco ortodossi dell’ex allenatore dell’inter. La sconfitta dello Special One viene letta anche in chiave mercato: per la prossima stagione sarebbe pronto per la panchina del PSG, capaci di spendere più di 400 milioni di euro per Neymar ma di uscire di nuovo agli ottavi di ...

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Montella vs Mourinho : botta e risposta - Special One polemico : Montella vs Mourinho, la gara nella gara di Siviglia-Manchester United. I due tecnici nel post partita hanno parlato alla stampa e c’è stata anche qualche provocazione da parte dello Special One. “Abbiamo disputato una grande gara contro uno squadrone come lo United – le parole di Montella riportate dalla Gazzetta dello sport -, ma avremmo meritato di vincere. Per la qualificazione è tutto aperto. La squadra ha dimostrato ...

Riecco Mourinho - lo Special One è tornato : quanto manca alla Serie A! : Un rivoluzionario in un mondo conservatore come il pallone italiano ci starebbe bene, e porterebbe un grande contributo. Tecnico prima ancora che di comunicazione. Sì, perché l'errore comune, lo ...

Mourinho-Conte - ancora bordate : “fa la vittima” - l’accusa dello Special One : No, la rissa verbale fra Jose’ Mourinho e Antonio Conte non e’ ancora finita. Lo Special One si era riservato l’ultima parola parlando di “disprezzo” per l’ex ct azzurro che pero’ ha contraccambiato alla prima occasione: “Mourinho dice che prova disprezzo per me? Posso dire che per me e’ la stessa cosa ma non sono preoccupato, dormo molto bene”. Da “pagliaccio” a ...

Manchester United - l’apertura di Mourinho a Sanchez : il messaggio criptato dello ‘Special One’ : Alexis Sanchez sta infiammando il calciomercato in Inghilterra. Il Manchester City sembrava essere in vantaggio ma l’inserimento dello United con l’importante offerta fatta recapitare all’attaccante cileno ha scombussato i piani dei ‘Citizens’. Mourinho intanto in conferenza ha lanciato un messaggio criptato che conferma l’interesse per il giocatore da parte dei ‘Red Devils’: “Riguardo ad ...

Mourinho-Conte - la polemica si infiamma. Lo Special One : "Mai stato fermato per scommesse" : Prima la battuta velenosa e la risposta piccata, oggi la frecciata al vetriolo: il botta e risposta a distanza tra José Mourinho e Antonio Conte si arricchisce di una nuova puntata, con lo Special One ...