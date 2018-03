MotoGp Yamaha | Rossi | «Abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti»

MotoGp - Rossi carico : "Si parte! Io e la Yamaha siamo pronti" : Nove titoli iridati vinti, il sogno del decimo continua per Valentino Rossi. E domenica riparte dal Qatar, sede della prima prova iridata 2018 della MotoGP. La nuova stagione è ai nastri di partenza e ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la mina vagante Johann Zarco. Il francese spaventa le Yamaha ufficiali : Miglior rookie e miglior pilota non ufficiale della passata stagione, il francese Johann Zarco ha superato anche le più rosee aspettative in occasione del suo primo anno nella massima cilindrata. Il pilota di origine magiara non ha fatto segnare solamente qualche exploit, ma ha impressionato per la sua regolarità e la sua capacità di adattamento al nuovo mezzo, dopo aver conseguito due titoli mondiali nella classe intermedia. Oramai considerato ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Ci aspetta tanto lavoro» : Ma, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, il manager ha anche sottolineato che ci sono stati dei grossi miglioramenti, soprattutto per quel che riguarda il motore, il telaio e il feeling dei piloti ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - la leggenda senza fine che sfida il tempo. Fenomeno di 39 anni - ma la Yamaha… : “Fai del tuo lavoro, la tua passione!”. Spesso questa frase c’è stata proposta in momenti di difficoltà dal punto di vista lavorativo o poco prima di prendere una decisione. Tanti i bivi disseminati lungo il percorso e nessuna indicazione chiara su quale sarebbe stato il percorso più agevole, anche perché dipende dai punti di vista. Ebbene, nel Mondiale di MotoGP, un signore di 39 anni la scelta sembra proprio aver la fatta. ...

MotoGp 2018 - GP Qatar : Losail pista Yamaha? : Yamaha È il team più vincente a Losail, con 8 successi, più della metà delle gare corse qui , 14, . Negli ultimi 6 anni hanno vinto 5 volte, lasciando spazio solo alla Honda nel 2014 , Marquez, . La ...

MotoGp Angel Nieto - Borsoi : «Lasciare la Ducati per Yamaha? Perché no» : TORINO - La nuova stagione sta per iniziare ma i team si stanno già muovendo per il 2019. L'Angel Nieto Team non ha nascosto l'interesse per una collaborazione con la Yamaha. Dopo la separazione da ...

MotoGp Angel Nieto - Borsoi : «Potremmo collaborare con la Yamaha» : ROMA - La nuova stagione sta per iniziare ma i team si stanno già muovendo per il 2019. L'Angel Nieto Team non ha nascosto l'interesse per una collaborazione con la Yamaha. Dopo la separazione da Tech ...

MotoGp - Suzuki o Yamaha nel futuro di Bartholemy? : TORINO - Si è appena presentato il team Estrella Galicia Marc VDS, ma il boss Michael Bartholemy guarda già al futuro. Il francese infatti non esclude un possibile addio alla Honda. Il contratto ...

MotoGp - Suzuki e Yamaha nel futuro di Bartholemy? : TORINO - Si è appena presentato il team Estrella Galicia Marc VDS, ma il boss Michael Bartholemy guarda già al futuro. Il francese infatti non esclude un possibile addio alla Honda. Il contratto ...

MotoGp - Mondiale 2018 : i dubbi di Valentino Rossi. Yamaha veloce ed incostante - sarà una stagione in salita? : Se la stagione 2017 della Yamaha aveva preso il via tra mille punti di domanda, soprattutto per quanto riguardava Valentino Rossi (dato che Maverick Vinales volava sulle ali dell’entusiasmo), il 2018 inizia con una situazione leggermente diversa. La nuova M1, infatti, piace di più al “Dottore”, in maniera ben differente all’edizione precedente che, sin dai primi chilometri, non lo aveva minimamente soddisfatto. La moto ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull'aerodinamica - ... : Il campione del mondo della Moto2 è ormai ad un solo secondo dai migliori e sta dimostrandosi meno rookie del previsto. La Suzuki, dopo i fasti di ieri, ha visto Alex Rins al settimo posto, mentre ...

MotoGp - test Losail : si chiude nel segno delle Yamaha - Rossi secondo dietro Zarco : Il campione del mondo Marc Marquez è stato impegnato in un programma sul ritmo e come tempo , sesto per l'iridato a 562 da Zarco, fa meglio di lui Cal Crutchlow , LCR Honda Castrol, con il quarto. ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...