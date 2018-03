MotoGP | Mondiale 2018 | tutti gli italiani al via Valentino Rossi guida la truppa del Bel

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Il favorito per il Mondiale è ancora Marquez» : TOTO-Mondiale Dovizioso si è anche divertito a dare delle percentuali su chi sarà il prossimo Campione del Mondo: ' Marquez è il favorito, perché non c'è una ragione per cui non lo possa essere. A me ...

Moto2 - obiettivo Mondiale per Francesco Bagnaia. Raggiunta la maturità per giocarsi il titolo prima dell’approdo in MotoGP : “Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Re Marc Marquez ancora l’uomo da battere. Difficile interrompere l’egemonia dello spagnolo - ogni anno più completo : Marc Marquez è prontissimo, ed agguerrito, per la sua sesta stagione in MotoGP. Il venticinquenne nato a Cervera sta per dare il via ad un nuovo campionato nel quale, senza alcuna ombra di dubbio, partirà con i favori del pronostico. Non solo perchè è il campione in carica, e nemmeno perchè ha vinto quattro dei cinque Mondiali che ha corso. Semplicemente perchè è un pilota formidabile ed è coadiuvato da una moto che lo sta davvero assecondando ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi… : Il countdown verso l’inizio del MotoMondiale prosegue inesorabile. Il primo appuntamento sarà, come oramai consuetudine, il GP del Qatar, sotto le luci dei riflettori di Losail. Sarà l’occasione per vedere finalmente all’opera le nuove moto. Poco è cambiato nella griglia di partenza; niente, invece, nei rapporti di forza, come testimoniano anche le quote dei bookmakers. Il favorito è sempre Marc Marquez, alla ricerca del ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Maverick Vinales al bivio. Talento e velocità indiscutibili - ora la costanza per l’iride : Alla vigilia del MotoMondiale 2018 uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento è senza dubbio Maverick Viñales. I motivi sono diversi: guida una Yamaha ufficiale, il che lo rende un naturale pretendente al titolo; ha 23 anni ed è già uno dei top rider del circuito; infine, è chiamato a dare risposte importanti. Troppe volte, infatti, la scorsa stagione si è visto il broncio sostituire il sorriso di chi aveva cominciato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la mina vagante Johann Zarco. Il francese spaventa le Yamaha ufficiali : Miglior rookie e miglior pilota non ufficiale della passata stagione, il francese Johann Zarco ha superato anche le più rosee aspettative in occasione del suo primo anno nella massima cilindrata. Il pilota di origine magiara non ha fatto segnare solamente qualche exploit, ma ha impressionato per la sua regolarità e la sua capacità di adattamento al nuovo mezzo, dopo aver conseguito due titoli mondiali nella classe intermedia. Oramai considerato ...

MotoGP : riparte la caccia a Marquez. Al via questo fine settimana in Qatar il mondiale 2018 : MARQUEZ: MI ASPETTO UNA GARA EMOZIONANTE, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI E proprio dal Qatar il campione del mondo in carica ha parlato della gara inaugurale della stagione 2018: 'Sono davvero felice che ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - l’anno della conferma. Una nuova maturità per impensierire nuovamente Marquez. E la Ducati va forte… : Chi fa sport lo sa perfettamente: raggiungere il successo è difficile ma resta in vetta lo è ancora di più. Confermarsi è la sfida suprema per chi vuol conquistarsi una fetta di felicità ed appagare il proprio animo competitivo. Sentimenti e sensazioni ben presenti in Andrea Dovizioso, pilota della Ducati nel campionato del mondo di MotoGP. Il forlivese è reduce da un anno fantastico in sella alla GP17: 6 vittorie ed in lizza per il titolo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGP - Mondiale 2018 : come vederlo in tv? Il calendario delle gare in diretta e in differita su Sky e TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Il countdown verso l’inizio del Mondiale 2018 di MotoGP prosegue. Ormai manca davvero pochissimo: in questo weekend è in programma il primo Gran Premio di una stagione lunga 19 gare. Il campionato si aprirà come di consueto in Qatar, sotto i riflettori del circuito di Losail. Dopo i test pre-stagionali sarà la prima occasione per vedere finalmente all’opera in gara le nuove moto ma soprattutto i piloti. Tutto invariato nei top team: ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - la leggenda senza fine che sfida il tempo. Fenomeno di 39 anni - ma la Yamaha… : “Fai del tuo lavoro, la tua passione!”. Spesso questa frase c’è stata proposta in momenti di difficoltà dal punto di vista lavorativo o poco prima di prendere una decisione. Tanti i bivi disseminati lungo il percorso e nessuna indicazione chiara su quale sarebbe stato il percorso più agevole, anche perché dipende dai punti di vista. Ebbene, nel Mondiale di MotoGP, un signore di 39 anni la scelta sembra proprio aver la fatta. ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - l’anno del tutto o niente. A Losail primo banco di prova : Dal 18 marzo si alzerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Losail, le luci artificiali del circuito qatariano illumineranno la scena iridata del primo round e, come al solito, le attese sono tante su quel che vedremo. I test pre-stagionali hanno dato delle indicazioni ma soltanto le gare di questo campionato saranno giudici inappellabili del darsi in pista. Una stagione importante sarà quella di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, ingaggiato dalla ...