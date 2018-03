MotoGp Ducati | Dovizioso | «Il favorito per il Mondiale è ancora Marquez»

MotoGp - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - l’anno della conferma. Una nuova maturità per impensierire nuovamente Marquez. E la Ducati va forte… : Chi fa sport lo sa perfettamente: raggiungere il successo è difficile ma resta in vetta lo è ancora di più. Confermarsi è la sfida suprema per chi vuol conquistarsi una fetta di felicità ed appagare il proprio animo competitivo. Sentimenti e sensazioni ben presenti in Andrea Dovizioso, pilota della Ducati nel campionato del mondo di MotoGP. Il forlivese è reduce da un anno fantastico in sella alla GP17: 6 vittorie ed in lizza per il titolo ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sapevo che saremmo stati forti» : TORINO - Per il Campione del Mondo in carica, Andrea Dovizioso è stato l'avversario più ostico. Lo stesso Marc Marquez vede il pilota forlivese tra i favoriti al titolo stimando che sia migliorato ...

MotoGp - Ducati : Petrucci insegue Lorenzo sognando un posto da pilota ufficiale : Prima dei test invernali e con la notizia dell'ingaggio di Pecco Bagnaia in Pramac, sembrava che la storia tra Danilo Petrucci e la Ducati fosse al capolinea. Arrivato nel team toscano nel 2015, ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGp - la nuova Pramac Ducati a casa Lamborghini. Petrucci La stagione più importante : BOLOGNA - Un'installazione per celebrare il trionfo del genio italiano, nella Manifattura Lamborghini di Sant'Agata Bolognese: con le Lamborghini Aventador e Ursus, la Ducati Panigale V4 e un ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Felice di correre un altro anno con Pramac» : ROMA - Durante la presentazione del Team Alma Pramac hanno parlato anche i piloti, che hanno illustrato speranze e obiettivi per il 2018. Il primo a prendere la parola è stato Danilo Petrucci: ' Sono ...

MotoGp Ducati - il Team Alma Pramac pronto a stupire ancora : ROMA - Anche per il Team Alma Pramac è arrivato il momento di svelare le livree delle proprie moto, che quest'anno saranno affidate a Danilo Petrucci e Jack Miller. La presentazione, moderata da ...

MotoGp - Ducati Pramac : svelata la livrea della nuova moto di Petrucci e Miller FOTO : A pochissimi giorni dall'inizio del motomondiale 2018, la scuderia Ducati Pramac svela le moto della stagione che sta per prendere il via. Piloti, come nella stagione passata, Danilo Petrucci e Jack ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Jorge Lorenzo - la stagione della verità. Serve il cambio di marcia per dare un senso all’avventura in Ducati : Jorge Lorenzo è ai nastri di partenza di una stagione quanto mai importante e delicata per la sua carriera. Il maiorchino, infatti, sta per dare il via alla sua seconda annata in Ducati e, mai come in questa occasione, la parola “fallimento” non potrà comparire nel suo bilancio. I motivi sono due, semplici e chiari: in primo luogo per la storia del pilota nato a Palma de Maiorca nel 1987, il secondo perchè il suo contratto, e il suo ...

MotoGp - Presentazione live streaming del team Ducati Pramac : Alma Pramac Racing MotoGP 2018 " Con il Motomondiale ormai alle porta , si parte domenica prossima dal Qatar, , c'è tempo per le ultime presentazioni. Questa sera sarà la volta del team Alma Pramac ...

MotoGp Ducati - Dall'Igna : «Siamo messi meglio rispetto al 2017» : ROMA - A pochi giorni dall'inizio della stagione si è confessato ai microfoni di Sky Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: ' Siamo messi meglio rispetto al 2017. Alla fine dei test ...

