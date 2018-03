MotoGp | Dovizioso | ' Marquez favorito per titolo | io dietro con Rossi e Vinales'

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Contento del lavoro fatto nei test” : “Sono molto fiducioso per il primo GP della stagione. Dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti in ottica gara e molto dipenderà dalle condizioni che troveremo durante il weekend, perché in Qatar le cose possono cambiare in fretta, ma credo di avere l’esperienza necessaria per gestire ogni situazione“. Queste le parole di Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, che appare piuttosto carico in vista dell’esordio iridato di ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Il favorito per il Mondiale è ancora Marquez» : TOTO-Mondiale Dovizioso si è anche divertito a dare delle percentuali su chi sarà il prossimo Campione del Mondo: ' Marquez è il favorito, perché non c'è una ragione per cui non lo possa essere. A me ...

MotoGp Dovizioso fiducioso e sereno : "Pronto a iniziare alla grande" : La Ducati parte per il Qatar, tappa inaugurale della stagione 2018, con grandi aspettative e la fiducia che deriva da una condizione ottimale e un livello di prestazioni che le consente di puntare in ...

MotoGp 2018 : Dovi Vai - lo speciale Sky Sport su Andrea Dovizioso : Questa sera alle ore 20 su Sky Sport MotoGP, Andrea Dovizioso sarà protagonista dello speciale “Dovi Vai” (disponibile anche su Sky On Demand nella sezione “Scelti Per Te”). Intervistato in esclusiva da Sandro Donato Grosso, il pilota forlivese ha ripercorso il suo 2017 e raccontato le sue sensazioni all’inizio della nuova stagione (di seguito alcuni estratti). A poche ore dall’inizio del Mondiale ...

Marquez - Dovizioso e Rossi : a voi! Tutto sulla MotoGp 2018 al via : La MotoGP 2018, che nel week end del 18 marzo scatta sotto i riflettori del Qatar, ricomincia da tre. Il genio di Massimo Troisi non c'entra, l'andamento dei test sì. Nelle sessioni prestagionali, ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - l’anno della conferma. Una nuova maturità per impensierire nuovamente Marquez. E la Ducati va forte… : Chi fa sport lo sa perfettamente: raggiungere il successo è difficile ma resta in vetta lo è ancora di più. Confermarsi è la sfida suprema per chi vuol conquistarsi una fetta di felicità ed appagare il proprio animo competitivo. Sentimenti e sensazioni ben presenti in Andrea Dovizioso, pilota della Ducati nel campionato del mondo di MotoGP. Il forlivese è reduce da un anno fantastico in sella alla GP17: 6 vittorie ed in lizza per il titolo ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sapevo che saremmo stati forti» : TORINO - Per il Campione del Mondo in carica, Andrea Dovizioso è stato l'avversario più ostico. Lo stesso Marc Marquez vede il pilota forlivese tra i favoriti al titolo stimando che sia migliorato ...

MotoGp - Danilo Petrucci : “Punto al podio in Qatar. Andrea Dovizioso più forte del 2017” : Danilo Petrucci punta in grande in questa stagione 2018. Il pilota della Ducati Pramac, tra i più veloci nei test, ha come obiettivo la prima vittoria del team italiano nella classe MotoGP. Sarebbe un risultato storico per la squadra del Bel Paese. L’esordio a Losail (Qatar), il 18 marzo, sarà subito un’occasione per l’umbro, essendo il tracciato arabo particolarmente adatto alle caratteristiche della Rossa. “Sarebbe ...

MotoGp - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGp Honda - Marquez : «Dovizioso sarà il più forte» : TORINO - 'Tutti possono vincere'. Il campione del mondo della MotoGp, Marc Maquez, vede nel Mondiale che comincerà settimana prossima in Qatar una sfida apertissima, dove tutti potranno dire la loro. Nell'ultimo test pre-campionato sul circuito di ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : la Ducati sorride con Andrea Dovizioso - Jorge Lorenzo deve inseguire : E anche i Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio. I team del Mondiale 2018 di MotoGP si sono esibiti su circuito arabo in una tre giorni di prove importante per definire gli ultimi dettagli, proiettandosi all’esordio iridato del 18 marzo proprio su questa stessa pista. E quali sono state le risposte che ha dato la Ducati? La scuderia di Borgo Panigale ha di che sorridere per quanto ha fatto vedere Andrea Dovizioso. Il forlivese ...

MotoGp Test Qatar Dovizioso : "Meglio del previsto". Rossi : "Bene - ma è dura" : marquez in agguato - Sesto , +0"562, e sornione è il campione del mondo Marquez: "Mi pare che in tanti siano competitivi anche se poi con il variare delle temperature i valori cambiano. Al momento ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Sono andato meglio del previsto» : TORINO - Nell'ultima giornata di test ha fatto registrare il terzo tempo, ma Andrea Dovizioso ha fatto vedere di saper stare al passo dei migliori in tutte le sessioni di prove: ' Sono molto contento, ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Andrea Dovizioso : “È andata meglio del previsto. Torno a casa molto contento” : È un Andrea Dovizioso contento e sorridente quello che ai microfoni di Sky Sport ha commentato la tre giorni di Test MotoGP a Losail. “Sono molto contento del risultato dei Test, Torno a casa molto soddisfatto. Sapevo che saremmo stati veloci, ma è andata ancora meglio del previsto. Abbiamo centrato ottimi tempi in tutti e tre i giorni. La nostra moto funziona bene su questa pista, siamo ancora più competitivi, anche se sappiamo che nel ...