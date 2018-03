Motocross | GP Europa MXGP 2018 | riparte la sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings

oasport

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Latrada Valkenswaard, in Olanda, dove questo weekend va in scena il GP d’. Si tratta di un circuito senz’altro diverso da quello di Neuquen, in Argentina, dove il Mondialesi è aperto, ma con buona probabilità i due contendenti alla vittoria saranno gli stessi. Il primo round ha infatti già delineato che il titolo sarà un duello tra i portacolori della KTM. Lo schema delle due manche sudamericane è stato lo stesso: Tony ha provato a scappare via, come suo solito, salvo poi incappare in qualche imprecisione di troppo (oltre a un calo fisico), causa doppiati. In gara-1 è riuscito a mantenere il primo posto, mentre in gara-2 ha dovuto arrendersi alla rimonta spietata del suo rivale olandese, capace di alzare il ritmo in maniera poderosa fino a prendersi “tappa e maglia”, ovvero la vittoria non solo di ...