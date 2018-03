Moto3 | Mondiale 2018 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Tutti i piloti e

Motomondiale - test Moto2 e Moto3 a Valencia : spendono il sole e l'Italia : La prima sessione di test della stagione si chiude in maniera molto positiva per i nostri colori, è ancora troppo presto per fare dei pronostici ma i piloti italiani sono tornati in pista decisamente ...

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...

Motomondiale 2018 : Dennis Foggia - dal CEV alla Moto3. Un nuovo grande talento per l’Italia : È nato a Roma il 7 gennaio 2001, per cui ha appena compiuto 17 anni. Ha esordito nella passata stagione nel Mondiale Moto3 correndo tre Gran Premi e ha centrato altrettanti piazzamenti in zona punti. Ha fatto capolino nel Motomondiale a Brno, in Repubblica Ceca e ha subito concluso in quattordicesima posizione. Dopodichè ha corso ad Aragon e ha centrato una ottima ottava posizione, per poi superarsi a Valencia con un settimo posto dopo una gara ...