Moscovici | ' Italia? Mercati sereni e noi siamo sereni'

Moscovici esorta l'Italia a riforme strutturali per rendere solida l'economia : l'Italia, che continua a trarre vantaggio dall'espansione economica ormai robusta e generalizzata in tutta l'UE, con una crescita del PIL stimata all'1,5% nel 2017 e nel 2018, e all'1,2% nel 2019

Moscovici esorta l'Italia a riforme strutturali per rendere solida l'economia : Il rimedio, ha sottolineato Moscovici , sta "in riforme strutturali che rendano l'economia più solida e attrattiva, e nella prosecuzione di politiche di bilancio sane, che sono ancora più necessarie ...

Moscovici : in Italia democrazia non rischia - è chance per economia : Bruxelles, 7 feb. , askanews, 'La democrazia non è una incertezza, ma una 'chance' per le nostre economie. Penso che l'Italia abbia le risorse per mantenere la crescita attuale. La sola cosa che ci ...

Ue - Moscovici : Pil italiano a +1 - 5% ma con le riforme : Dati incoraggianti dalla commissione europea che conferma le previsioni del governo. Siamo ultimi in Europa. Intanto corre il Pil Eurozona corre, al 2,3% nel 2018

Moscovici : massima fiducia nella democrazia italiana : Bruxelles, 1 feb. , askanews, 'Massimo rispetto per la democrazia italiana' e fiducia nelle 'scelte illuminate' degli elettori, con l'auspicio che il prossimo governo, di qualunque colore sia, ...

Moscovici : auguro buona salute a Berlusconi e a leader italiani : Bruxelles, 1 feb. , askanews, 'Auguriamo buona salute a tutti i leader di tutti i partiti italiani perché la democrazia ne beneficerà, e quindi anche a monsieur Berlusconi, che è un leader importante ...

Moscovici : 'Nessuna interferenza da Bruxelles nel voto italiano' - : Il commissario Ue agli Affari economici, a margine del World Economic Forum, che si sta tenendo a Davos, in Svizzera, ha smentito le dichiarazioni dei giorni scorsi: "Non ho mai detto e non ho mai ...

Moscovici : Italia rispetti regola deficit/Pil - è nell'interesse della : L'Italia deve continuare a rispettare la regola del tetto del 3% al rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, perché solo in questo modo la sua economia può crescere.

Moscovici - auspico governo Italia pro-Ue : (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Siamo sempre stati attenti ai bisogni dell'Italia perché sappiamo che è un grande Paese, un Paese al cuore della zona Euro. Il solo auspicio che ho, sul piano politico, è che ...

Moscovici : 'Sono amico dell'Italia ma...' : Roma, 18 gen. (askanews) Il Commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici respinge le polemiche che si sono create attorno ad alcuni suoi commenti sui propositi elettorali di alcune ...

Moscovici : amico di Italia ma sforare 3% deficit non è buona idea : Roma, 18 gen. (askanews) Il Commissario europea agli Affari economici Pierre Moscovici respinge le polemiche che si sono create attorno ad alcuni suoi commenti sui propositi elettorali di alcune ...

Moscovici torna a occuparsi dell'Italia "Deve continuare a ridurre il debito" : "Non è una buona idea aumentare il debito" dal momento che il debito "pesa come un fardello" sull'economia nazionale, ha puntualizzato il politico francese, parlando ancora una volta del tema di un ...

La parabola di Moscovici : 'Deficit dell'Italia oltre il 3%? Controsenso'. Ma da ministro dell'Economia francese lo sforò per tutto il ... : ... proprio sui temi che il governo socialista aveva messo al centro della sua azione politica: "Il deficit sta esplodendo, a causa della crisi e della politica del governo, le entrate fiscali ...