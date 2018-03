Moscovici | ' Il tetto del 3% è regola comune e di buon senso'

Moscovici contro Di Maio : «La proposta di sfondare il tetto del 3% è controsenso assoluto» : Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici , in conferenza stampa a Parigi, ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i «rischi politici» all'orizzonte in Europa....

L'Europa attacca i 5 Stelle - Moscovici : "Il tetto del 3% di deficit è intoccabile - elezioni incerte" : L'Europa entra nel dibattito politico italiano, in vista delle elezioni in programma tra due mesi. Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha...