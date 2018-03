"Completamente inaccettabili, ingiustificate e miopi".Così l'Ambasciata russa a Londra definisce le espulsioni di 23 diplomatici russi decisa dalla premier May in relazione all'avvelenamento della ex spia Skripal e di sua figlia. Le responsabilità per l'inasprimento dei rapporti,aggiunge l'ambasciata russa, sono esclusivamente della May che tuttavia si è riservata di inasprire ulteriormente le sanzioni per smantellare la rete spionista russa in Gran Bretagna."Tragico che Putin abbia scelto questa via",commenta la May.(Di mercoledì 14 marzo 2018)

