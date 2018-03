Morto Stephen Hawking | ha raccontato i buchi neri | l' astrofisico aveva 76 anni

Lutto nella scienza : è Morto Stephen Hawking - aveva 76 anni : L'Astrofisico di fama mondiale era noto soprattutto per i suoi studi sull'origine dell'Universo. Soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle da quando aveva 21 ...

Morto Stephen Hawking - genio dei buchi neri. Ha lottato per decenni contro la Sla : È Morto all'età di 76 anni Stephen Hawking, il fisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran...