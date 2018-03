E’ morto Stephen Hawking - ha spiato l’universo e rivelato i suoi segreti : ecco la sua vita in 10 date : 1/12 Action Press/LaPresse ...

Stephen Hawking è morto / A 76 anni il celebre scienziato inglese studiò l'origine dell'universo e i buchi neri : È morto lo scienziato Stephen Hawking celebre per gli studi sul l'origine dell'universo e i buchi neri . Nel 2014 gli fu dedicato il film 'La teoria del tutto'.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:47:00 GMT)

È morto l’astrofisico Stephen Hawking : «È stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni», sono le parole dei tre figli di Hawking

Stephen Hawking - morto lo scienziato che studiò le origini dell’universo : È morto Stephen Hawking , l’astrofisico più famoso al mondo. Aveva 76 anni. Non era solo uno scienziato , ma un’icona. Colpito appena ventenne dalla Sla, gli erano stati dati appena due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Tra i suoi lavori più importanti, c’è lo studio dei buchi ...

È morto l’astrofisico Stephen Hawking Geniale “esploratore” dei buchi neri : «È stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni», sono le parole dei tre figli di Hawking

E' morto Stephen Hawking - aveva 76 anni : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo". Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...

E' morto il fisico Stephen Hawking : La famiglia modello, con il genio in carrozzella, la bella moglie e gli splendidi pargoli biondi diventa l'icona pop del mondo scientifico. Nel 1979 arriva anche Tim, il bebè miracoloso. Gli ...

È morto Stephen Hawking - l'astrofisico che ha spiegato l'universo : Breve storia del tempo' che ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 40 lingue.

morto Stephen Hawking - genio dei buchi neri. Ha lottato tutta la vita contro la Sla : È Morto all'età di 76 anni Stephen Hawking , il fisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran...

E' morto Stephen Hawking Studiò le origini dell'universo L'astrofisico era malato di Sla dal '63 : Al grande fisico erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla. La sua celebre "teoria del tutto" rivoluzionò la concezione delle origini dell'universo Segui su affaritaliani.it

Scienza - morto l'astrofisico britannico Stephen Hawking - : l'astrofisico britannico Stephen Hawking è morto nelle prime ore di oggi all'età di 76 anni: lo hanno annunciato in un comunicato i suoi figli, Lucy, Robert e Tim. 'Siamo profondamente rattristati ...

morto Stephen Hawking - aveva 76 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...