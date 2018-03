Montagnana in festa | la tradizionale festa del pregiato Prosciutto Veneto DOP

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Territorio, Eccellenza, Tradizione: questa è l’essenza diIN, un evento unico dedicato alla promozione delDOP che quest’anno si terrà dal 16 al 27 maggio nella suggestiva location all’interno delle mura del centro storico di(PD), uno dei borghi più belli d’Italia e bandiera arancione del Touring Club Italiano.INè un grande evento con degustazioni, gemellaggi gastronomici, eventi, visite guidate ai prosciuttifici ed alla città murata di. Un’importante manizione gastronomica che cresce di anno in anno diventando sempre più apprezzata e conosciuta dal pubblico anche al di fuori dei confini regionali: un trend in crescita che ha visto aumentare le sue presenze da 50 mila visitatori del 2012 agli oltre 130 mila dell’ultima edizione. “Il Consorzio è orgoglioso di celebrare in occasione di ...