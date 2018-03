Mondiali 2018 | televisione di Israele trasmetterà anche in arabo

Short track - Mondiali 2018 : Arianna Fontana - dopo l’Olimpo ora è caccia all’iride. La valtellinese può puntare alla classifica allround : Campionessa d’Europa, medaglia d’oro alle Olimpiadi, manca solo il titolo mondiale ad Arianna Fontana per completare una storica tripletta. Una stagione finora incredibile quella della campionesse valtellinese e che ora vivrà il suo finale con i Mondiali di Montreal, in programma da venerdì 16 a domenica 18 Marzo. Poche settimane dopo le imprese olimpiche, Fontana torna a sfidare sul ghiaccio le migliori pattinatrici del mondo, con ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Podio fattibile per Cappellini-Lanotte : Una delle gare più entusiasmanti dei prossimi Campionati del Mondo in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo è senza dubbio quella della danza sul ghiaccio. Nonostante il ritiro dalle scene dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir, l’assenza di Maia e Alex Shibutani (terzi a PyeongChang) e degli infortunati Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev , le altre coppie sono pronte a darsi battaglia in una sfida che ...

Mondiali di Pattinaggio 2018 in Tv : programma - calendario e palinsesto Rai ed Eurospost per vedere Carolina e le altre

Clamoroso Russia 2018 - l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali : nuove chance di ripescaggio per l’Italia : ripescaggio ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio in Russia che andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a Russia 2018. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di una carriera memorabile. Obiettivo : lasciare il segno : Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il prossimo Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura previsto a Milano dal 21 al 25 Marzo sarà con tutta probabilità l’ultima gara a cui prenderanno parte i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, atleti simbolo del movimento italiano. Il Campionato Mondiale nelle mure amiche milanesi sarà dunque l’atto conclusivo di una carriera straordinaria; dal 2011, anno in cui ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iridata : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ ...

Curling - Mondiali femminili 2018 – L’Italia per una nuova magia : Diana Gaspari e compagne sognano dopo il bronzo europeo : L’Italia vuole ancora sorprendere tutti e regalarsi un grande risultato dopo aver conquistato un’incredibile medaglia di bronzo agli Europei e aver sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale femminile sarà impegnata ai Mondiali che si disputeranno a North Bay (Canada) dal 17 al 25 marzo: le azzurre sono tra le migliori 13 squadre del Pianeta e vanno a caccia di una nuova impresa al ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : il riscatto di Francesca Lollobrigida - non solo mass start in futuro? : Bisogna essere sinceri: quel sorriso ci era mancato. Le lacrime di PyeongChang e il settimo posto beffardo al termine della mass start, a pochi centesimi da un possibile podio, sono ricordi che fanno ancora male a Francesca Lollobrigida. Ma essere atleti di alto livello significa anche saper voltare pagina e guardare avanti. Francesca nei Mondiali Allround di Armsterdam (Olanda), nel Paese che la ospita ormai da qualche stagione per allenarsi, è ...

Boxe - non solo Joshua-Parker : tutti i match Mondiali di marzo 2018 Video : marzo 2018 è un mese certamente ricco di eventi per la #Boxe a livello mondiale, con due match-clou nella categoria dei #pesi massimi. Uno si è gia' svolto lo scorso 3 marzo ed ha visto Deontay Wilder conservare il titolo versione WBC battendo a Brooklyn il cubano Luis Ortiz per K.O alla 10^ ripresa [Video]. Il grande evento è quello del prossimo 31 marzo a Cardiff, la sfida tra due campioni del mondo come Anthony Joshua e Joseph Parker che ...

Short track - Mondiali 2018 : la nazionale azzurra ai raggi X. Arianna Fontana vuole continuare a vincere dopo le Olimpiadi : Dal 16 al 18 Marzo si disputeranno a Montreal i Campionati del Mondo 2018 di Short track. L’ultimo grande appuntamento della stagione e forse anche della carriera per Arianna Fontana. La valtellinese è reduce dalla fantastica Olimpiade di PyeongChang, dove ha conquistato tre medaglie e soprattutto il tanto atteso primo oro olimpico della carriera, diventando in Corea la pattinatrice più vincente della storia dei Giochi. Arianna non ha ...

Russia 2018 : gatto Achille farà i pronostici ai Mondiali : Achille, un gatto bianco e sordo che vive nel Museo dell’Ermitage a San Pietroburgo, è stato scelto lunedì come pronosticatore ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio). “Organizzeremo una conferenza stampa speciale e Achille avrà un pass ufficiale come tifoso”, ha detto all’agenzia di stampa R-Sport Mary Khaltunen, segretaria stampa del famoso museo. Sulla scia del Polpo ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : in quali giorni gareggia Carolina Kostner? Le date - il programma e gli orari