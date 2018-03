ilfattoquotidiano

Modena, la Camera Penale invita Mori e De Donno a un seminario sull'etica. Sono imputati al processo Trattativa…

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Venerdì 16 marzo aalladi Commercio, gli avvocati penalisti che parteciperanno altitolato “Criminalità organizzata e terrorismo” riceveranno tre crediti formativi in “etica”, come previsto dal regolamento sulla formazione continua. A parlare saranno due esperti della materia. Il primo è il generale Mario, ex comandante del Ros dei Carabinieri ed ex direttore del Sisde. Il secondo è il colonnello Giuseppe De, pure ex carabiniere del Reparto Speciale. Solo che entrambial processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, in corso all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Dove dopo quattro anni e otto mesi di udienze il pubblico ministero Vittorio Teresi ha chiesto una condanna a 15 anni pere a 12 per De. La requisitoria dell’accusa è fresca, del gennaio scorso: “colpevoli e vanno condannati”, ...