Moda uomo | lo stile preppy per la primavera-estate 2018

Milano Moda uomo : nuovi brand ed un totale di 63 collezioni per la nuova edizione : L’edizione di Milano Moda Uomo in programma dal 12 al 15 gennaio 2018 prevede 30 sfilate, 25 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 12 eventi in calendario, per un totale di 63 collezioni. Grande novità per questa edizione è il Padiglione Visconti in Via Tortona 58, la nuova location che Camera Nazionale della Moda Italiana mette a disposizione di nuovi brand e di quelli “Supported by CNMI” per un totale di 7 appuntamenti, tra sfilate ...

Moda uomo primavera/estate 2018 : tendenza oversize : Giacche dalle spalle esageratamente larghe – la Moda, si sa, non ama le mezze misure – pantaloni palazzo o cropped molto fluidi e larghi, maglie e felpe oversize. Sicuramente tutti coloro che stavano aspettando il tramonto della vestibilità skinny, possono tirare un sospiro di sollievo. Almeno adesso, potranno scegliere vestibilità morbide, sentirsi più comodi ed essere comunque alla Moda. Dai pantaloni dal cavallo basso e dalla ...

La Moda uomo primavera estate 2018 all’insegna di uno street wear lussuoso : Grazie alle settimane della moda che si sono svolte nelle principali capitali europee, oggi possiamo delineare un quadro preciso di

The Great Newman : la Moda uomo è un gioco di prestigio : Un ristorante cinese con un proprietario piuttosto minaccioso, un giovane mago che combina un pasticcio dopo l’altro e un acquario con pesci capaci di capire il linguaggio umano: sono i protagonisti di The Great Newman, il corto di Stella McCartney che racconta in modo alternativo e divertente la collezione uomo Primavera-Estate 2018. LEGGI ANCHEGiorgio Armani celebra l'amore per il cinema con il corto Una Giacca Diretto dalla coppia di ...

Moda uomo primavera-estate 2018 : lo stile è fluo e high tech : Nati per stupire. Capi e accessori particolarmente innovativi, sia in ambito luxury che athleisure, creati per donare stile, comfort e in alcuni casi, anche sicurezza. Materiali di ultima generazione e lavorazioni high tech danno vita a creazioni inedite dalle incredibili proprietà. Per chi ama vestire elegante ecco tre proposte all’insegna del lusso. Sembra essere realizzata in legno l’elegante borsa da lavoro di A. Testoni in vitello deluxe ...

Tendenze Moda uomo primavera-estate 2018 : il camouflage : Ogni tanto anche nella moda, in continua evoluzione, ci sono dei punti fermi. Uno di questi è rappresentato da un trend che ogni stagione ha la capacità di reinventarsi e non perdere d’intensità: la stampa camouflage. Il mondo militare è ancora una grande fonte d’ispirazione per tantissimi brand moda anche per questa primavera-estate 2018. Il mood mimetico rivive in diversi capi e accessori; dalla stampa più classica a nuovi cromatismi e inedite ...

Il lato rosa della Moda uomo per questa primavera : Pink is punk. Questo lo slogan che campeggia su t-shirt e maglie della collezione p/e 2018 di Valentino. E, aggiungiamo noi, sicuramente è il più cool tra tutti i colori di questa stagione. La moda maschile si prepara a vivere un periodo roseo, letteralmente, e sdogana il colore femminile per antonomasia. Non bisogna dimenticare che, sebbene nell’immaginario collettivo il rosa sia sempre stato legato al mondo femminile, fino alla fine degli anni ...

Tendenze Moda uomo p/e 2018 : lo stile etnico e folk : Un viaggio lontano tra gli Indiani d’America, le popolazioni Azteche e quelle Maya. La moda per la p/e 2018 ci fa assaporare atmosfere magiche attraverso capi e accessori delle originali lavorazioni e ricche decorazioni. Il risultato è di grande effetto: ricami, perline, frange e passamanerie tempestano giacche, borse e calzature di ispirazione squaw. Geometrie navajo e intricati Jacquard doneranno un tocco originale e molto cool al vostro ...

Tagli cortissimi ricci per uomo : idee alla Moda e alcuni consigli : ... si tratta del Taglio di capelli di Will Smith quando recitava nella celeberrima serie TV Willy il principe di Bel Air ; altro non era che il Taglio prediletto del mondo hip-hop negli anni '90. In ...

Le 6 tendenze della Moda uomo per l’inverno 2018 : IL VELLUTO Liscio o a coste, per il giorno in versione più casual sporty per la sera elegantissimo e declinato in una miriadi di tonalità dal bordeaux al carta da zucchero, la morbidezza e l’eleganza del velluto mette tutti d’accordo e il prossimo autunno-inverno sarà lui il tessuto per eccellenza. Da Giorgio Armani a MSGM, passando per Zegna, ma anche Dolce & Gabbana, Sunnei e molti altri ancora, in passerella lo hanno ...

Milano Moda uomo - le migliori foto di Street Style : Prima Londra, poi Firenze e infine Milano, gli scatti di Street Style firmati dal fotografo Andrew Barber raccontano il mondo della Moda con un personalissimo taglio fotografico che diventa spunto e indagine per capire dove sta andando oggi la Moda. Buona visione [Guarda anche Street Style from Firenze] [ Guarda anche: Street Style from London]

L'uomo della porta accanto : a Milano i modelli non vanno più di Moda : Rappresenta la consapevolezza che soltanto aprendosi alla diversità si può crescere e capire il mondo'. Un messaggio importante in un momento in cui il mondo s'interroga sulle politiche relative all'...

Milano Moda uomo 3 day : street wear - angeli e re : Nello show come di consueto si sono mescolate grafiche a contrasto: sport estremi, splattern e tarocchi; una miscellanea di culto tra i millenial. Chi vorrà invece i capi di Moschino che ...