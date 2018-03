Mobilità intelligente? Basta un clic

Mobilità intelligente? Basta un click : Una piattaforma digitale per gestire la Mobilità urbana e favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici. E’ CitySmart, la nuova soluzione della digital factory Posytron, grazie alla quale i Comuni e le aziende municipalizzate possono offrire servizi più efficienti e rendere le città più vivibili. CitySmart, già scelta da Atam per i trasporti pubblici di Reggio Calabria, consente di sviluppare applicazioni web o mobile per dare alle persone la ...