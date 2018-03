Miley Cyrus accusata di plagio per “Can’t Stop” | chiesti 300 milioni di dollari di

Oscar 2018 : Miley Cyrus in argento e rosa al party con Liam Hemsworth : Non sono passati alla cerimonia di premiazione vera e propria, ma Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno presenziato al party più prestigioso degli Oscar 2018: quello organizzato da Elton John. Miley ha indossato un abito di Moschino, mentre Liam un completo elegantissimo nero. Scopri di più nel video! [arc id=”35e5eac0-a0ea-4988-af4b-8e458a85db55″] Da quando Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono tornati insieme nel 2016 e prima di questo ...

Miley Cyrus minacciata via social : fermato lo stalker : ... l'uomo aveva scritto di volersi sbarazzare dell'attore, e di essere pronto a compiere 'un atto orribile, che finità su tutti i giornali, ma necessario per la creazione di un nuovo mondo' in cui lui ...

Video del duetto di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 in Tiny Dancer per il movimento Time’s Up : Quello di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 sul palco del Madison Square Garden di New York ha rappresentato l'ennesimo duetto del baronetto inglese con un'artista della nuova generazione. Dopo essersi esibito negli anni con Eminem, Lady Gaga, Ed Sheeran, stavolta Elton John ha unito le forze con l'ex ragazzaccia del pop, ora tramutata in elegante cantautrice impegnata. Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 hanno ...

Miley Cyrus e Lady Gaga nude sui manifesti a Los Angeles in vista dei Grammy 2018 (foto) : l’attacco di Sabo : Alla vigilia dei Grammy Awards 2018, le immagini di Miley Cyrus e Lady Gaga nude su alcuni poster controversi sono state utilizzate in un'istallazione di street art per attaccare l'industria musicale e la sua presunta ipocrisia. La provocazione è firmata dall'artista Sabo, noto conservatore, considerato il Bansky di destra: i manifesti che campeggiano sui muri di Los Angeles ritraggono Miley Cyrus e Lady Gaga nude. Acerrime nemiche di Donald ...

Miley Cyrus sexy - le foto della vacanza in Australia (23 FOTO) : La cantautrice Miley Cyrus indossa un bikini nero in spiaggia a Byron Bay, in Australia: Instagram: http://instagram.com/MileyCyrus Twitter: https://twitter.com/MileyCyrus L'articolo Miley Cyrus sexy, le foto della vacanza in Australia (23 foto) proviene da Buzzland.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth : il fratello Chris ha spezzato i nostri sogni con questa frase : Sono anni che si parla del possibile matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth e negli ultimi mesi si erano fatte più insistenti le voci che si fossero già sposati. Chi era sicuro che si fossero detti sì a Malibu la scorsa primavera, chi che fossero andati all’altare approfittando della vacanza di inizio 2018 in Australia: ma nessuno aveva ragione, ha assicurato oggi Chris Hemsworth. “Sono ufficialmente non sposati” ha ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth : ancora voci di matrimonio - questa volta si sarebbero sposati in Australia : Miley Cyrus e Liam Hemsworth si trovano in Australia e dai tabloid del Paese arrivano nuovi gossip sul loro presunto matrimonio. Miley with Liam yesterday in Bryon Bay, Australia! pic.twitter.com/P3LP3i0ZyB — Miley Cyrus News (@MileysCyrusNews) 13 gennaio 2018 La cantante e l’attore hanno festeggiato il Capodanno a casa di Chris Hemsworth e poi il compleanno di Liam, sabato 13 gennaio, con la famiglia della star. Miley shopping ...

Liam Hemsworth : gli auguri di Miley Cyrus “al migliore amico che abbia” : Non potevano mancare gli auguri di Miley Cyrus per il suo Liam Hemsworth che oggi compie 28 anni. La cantante ha pubblicato su Instagram un fotomontaggio di tre immagini della coppia e nella didascalia ha scritto: “Il migliore dei compleanni al migliore amico che abbia su questo pianeta“. Happiest birthday to my very best friend on the entire planet! I u! A post shared by Miley Cyrus (@MileyCyrus) on Jan 12, 2018 at 7:16pm ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth vogliono un bambino : Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbero pronti a ridisegnare le dinamiche della loro giovane coppia , gettando le basi per la nascita di un figlio . Una decisione che, se confermata dai due interessati,...