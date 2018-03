Milano | violenza sessuale | coppia aggredita | caccia all’aggressore

Violenza sessuale : aggredisce coppia e abusa di lei a Milano : Un sudamericano prima avrebbe tentato una rapina ai danni di una coppia, poi picchiato un 23enne e violentato la fidanzata, fuggendo con la loro auto

Rapina con violenza sessuale a Milano : un uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Violenza sessuale - palpeggia una carabiniera : arrestato a Milano : La militare si trovava con delle amiche in un locale, libera dal servizio, ed è stata prima più volte infastidita dal ragazzo, 21 anni, nigeriano e poi toccata

Milano lancia il Patto contro la violenza di genere : Un 8 Marzo all’insegna della parità e contro la violenza di genere. Nella Giornata internazionale della donna 14 grandi comuni italiani,

OTTO MARZO - CORTEO A Milano CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Corteo a Milano - lancio di uova e slogan per dire “basta alla violenza sulle donne” : lancio di uova «ripiene» di vernice rosa e scarpette rosse: le hanno lanciate alcune ragazze durante il Corteo promosso questa mattina dagli studenti e dal movimento «Non una di meno», che ha percorso le vie di Milano in occasione dell’8 marzo. I bersagli, le banche e i negozi che vendono pellicce. E poi slogan femministi amplificati dal megafoni...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

