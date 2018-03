Milano | violenza sessuale | coppia aggredita | caccia a un ' sudamericano'

19ENNE STUPRATA A Milano/ Il fidanzato pestato a sangue : violenza in strada - caccia ad un sudamericano : Ragazza violentata a MILANO, 19ENNE STUPRATA davanti al fidanzato picchiato a sangue. Orrore in via Chopin dove un sudamericano ha pestato un ragazzo per poi violentargli la fidanzata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:05:00 GMT)

Violenza sessuale - palpeggia una carabiniera : arrestato a Milano : La militare si trovava con delle amiche in un locale, libera dal servizio, ed è stata prima più volte infastidita dal ragazzo, 21 anni, nigeriano e poi toccata

Milano lancia il Patto contro la violenza di genere : Un 8 Marzo all’insegna della parità e contro la violenza di genere. Nella Giornata internazionale della donna 14 grandi comuni italiani,

OTTO MARZO - CORTEO A Milano CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - Asia Argento alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

OTTO MARZO - STUDENTI IN CORTEO A Milano CONTRO VIOLENZA DONNE/ Video - lancio uova rosa - si sfila anche a Roma : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:27:00 GMT)

Otto marzo - corteo a Milano contro violenza donne/ Video - lancio uova contro banche : slogan “aborto libero” : 8 marzo, corteo a Milano contro violenza donne: "lOtto marzo" e "Aborto libero", lancio di uova contro negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:31:00 GMT)

Corteo a Milano - lancio di uova e slogan per dire “basta alla violenza sulle donne” : lancio di uova «ripiene» di vernice rosa e scarpette rosse: le hanno lanciate alcune ragazze durante il Corteo promosso questa mattina dagli studenti e dal movimento «Non una di meno», che ha percorso le vie di Milano in occasione dell’8 marzo. I bersagli, le banche e i negozi che vendono pellicce. E poi slogan femministi amplificati dal megafoni...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di prog

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' (2) : (AdnKronos) - Fra le azioni previste dal bando, lo sviluppo di progetti di formazione, ricerca e sensibilizzazione con l’obiettivo di prevenire la Violenza di genere. Oltre che con il Miur e il Dipartimento per le Pari opportunità, gli organizzatori prevedono ulteriori possibilità di collaborazione

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Milano : Comazzi (Fi) - violenza antagonisti inaccettabile : Milano, 24 feb. (AdnKronos) - "Speravamo che almeno a Milano gli antagonisti dei centri sociali evitassero di creare tensioni come accaduto in altre città d’Italia negli scorsi giorni". Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Milano, facendo notare che "invece

Milano - Salvini : 'Violenza non ci appartiene - antifascismo rabbioso' : "Non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo per mandare a casa Renzi i suoi amici e le sue amiche", ha aggiunto Salvini. In un governo di centrodestra guidato dalla Lega e quindi da lui stesso, ha poi ...

Milano - si era finto tassista e aveva stuprato una turista - la procura lo accusa di un'altra violenza avvenuta nel 2010 : Ha scelto di essere processato con rito abbreviato, dopo la richiesta di giudizio immediato della procura di Milano, Josè Balmore Argueta Iraheta, salvadoregno di 28 anni legato alla gang sudamericana ...