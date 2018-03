Milano Oggi torna il Job meeting

Milano : accordo tra Comune e Airbnb su tassa di soggiorno : Milano , 13 mar. (AdnKronos) – E’ stato siglato un accordo tra il Comune di Milano e Airbnb per regolare la riscossione dell’imposta di soggiorno . Airbnb raccoglierà e riverserà al Comune la tassa : in base alle stime del Comune è previsto un ulteriore incasso dalla tassa di soggiorno di tre milioni di euro.Per Alessandro Tommasi, Public Policy Manager di Airbnb Italia, l’ accordo “è il risultato di un percorso di ...

Milano -SANREMO 2018/ Le due carte di Vincenzo Nibali : attacco in salita o allungo nella discesa del Poggio? : MILANO-SANREMO 2018 : Vincenzo Nibali non è tra i favoriti, ma di sicuro tra gli outsider della Classicissima di Sabato. Lo Squalo ha due terreni su cui tentare il colpaccio...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 - la mina vagante Vincenzo Nibali. Lo Squalo può far saltare la corsa tra Cipressa e Poggio : Vincenzo Nibali può essere una mina vagante alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 17 aprile. Lo Squalo non è sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia ma dall’alto della sua classe è in grado di poter fare saltare il banco, magari mettendo in scena uno dei suoi proverbiali attacchi o inventandosi qualche azione delle sue, uno dei numeri che ci hanno fatto emozionare nel corso degli ultimi anni. Dal vincitore del Tour de France ...