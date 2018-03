Milano | fidanzati aggrediti e rapinati | ritrovata l’auto Carabinieri sulle tracce del

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Proseguono le indagini per dare un volto e un nome all’uomo che lunedì sera ha aggredito una coppia di, li hae ha abusato della ragazza. Ci sono elementi importanti – secondo quanto riporta l’Ansa – per la sua individuazione. Imantengono il riserbo, ma trapela un certo ottimismo sugli sviluppi del caso. A partire dal ritrovamento deldei due giovani, sorpresi in una zona isolata, mentre erano appartati. Lo sconosciuto, descritto come un sudamericano, è scappato con la Fiat Punto del 22enne, preso a schiaffi e minacciato con un’arma che non è ancora stato chiarito se fosse da fuoco o da taglio. Su quella vettura si concentra l’attenzione degli investigatori, convinti che possa essere la chiave per incastrare il colpevole. Il racconto deiè credibile, non ci sono dubbi sulla veridicità dei fatti. Ascoltati ...