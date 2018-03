Milano Digital Week | qual è il vostro profilo digitale?

Cosa vedere alla Milano Digital Week : il programma e gli eventi più attesi : Sta per iniziare la prima edizione della Milano Digital Week, quattro giorni con più di 400 appuntamenti in tutta la città dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il Digitale. Dal 15 al 18 marzo, tante realtà milanesi si racconteranno, aprendo le porte e mostrando il proprio know how agli addetti ai lavori ma anche a cittadini e a studenti. Sarà un’occasione per comprendere un mondo frammentato ma connesso ...

Ict : al via a Milano la Microsoft Digital Week (2) : (AdnKronos) – Durante la conferenza inaugurale della Microsoft Digital Week, è intervenuto anche Andrea Sianesi, dean del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, annunciando insieme a Microsoft un innovativo progetto di intelligenza artificiale al servizio della formazione a livello internazionale: una piattaforma di continuous learning suggerirà come colmare il proprio skill gap alla Community Mip e a chiunque altro ...

TeamSystem con 'TalkS2018 " Digital Is Running' sbarca a Milano - cuore dell'innovazione digitale : 'L'evento infatti sarà occasione per lanciare nuovi prodotti che ruotano intorno al mondo del cloud, del mobile nonché della sicurezza per ottemperare le nuove regolamentazioni relative alla gestione ...

Milano : Tim partecipa alla Digital Week con incontri e dibattiti : Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Tim partecipa con incontri e dibattiti nei propri hub alla Milano Digital Week 2018, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano dedicata all’innovazione Digitale, in programma dal 15 al 18 marzo. Nei suoi spazi – Tim Space di Piazza Luigi Einaudi, Tim Wcap e Tim Academy di Via Magolfa – si terranno dibattiti sulle tematiche relative all’innovazione tecnologica e al mondo Digitale, ...

Sky Italia alla prima edizione della Milano Digital Week (15-18 marzo 2018) : Sky Italia sarà presente alla prima edizione della Milano Digital Week (15-18 marzo 2018), un’iniziativa in linea con l’approccio di business responsabile di Sky per lo sviluppo della creatività, il sostegno al talento dei giovani e la divulgazione della cultura dell'innovazione, valori fortemente sostenuti da Sky Academy. Tra gli appuntamenti coordinati da Sky ci sono cinque panel ...

A Milano nasce MEET - centro Internazionale e luogo d'incontro per la Cultura Digitale : ... nella convinzione che l'innovazione sia un fatto Culturale, prima ancora che tecnologico e che la diffusione della Cultura Digitale favorisca non solo la crescita dell'economia, ma anche delle ...

Milano Digital Week 15 marzo si parla di ABCDigital e di Digital Divide Siete invitati : ... come esperienza di alternanza scuola-lavoro o in qualsiasi contesto dove ci siano Over60 curiosi di scoprire il mondo di Internet e giovani che intendano insegnarglielo. L'incontro del 15 marzo si ...

MEET - a Milano il primo centro internazionale per la cultura digitale - : Lo Spazio Oberdan, nel capoluogo lombardo, sarà la sede del centro, nato dalla collaborazione tra Fondazione Cariplo e la piattaforma di innovazione MEET the Media Guru. La missione è provare a ...