Milan | il progetto dello stadio di proprietà come chiave per il rifinanziamento

Casa sollievo bimbi a Milano - Vidas presenta il primo progetto italiano per minori malati inguaribili : Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure e sollievo a bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuova Casa sollievo bimbi che sta nascendo accanto all’hospice Casa Vidas in via Ojetti 66 a Milano, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “del primo progetto del genere ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto ‘Unire’ : Milano, 8 mar. (AdnKronos) – capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘ Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della Violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la ...

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - capofila di un progetto contro la Violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Unire, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, per il finanziamento di prog

Violenza su donne : Milano-Bicocca capofila del progetto 'Unire' (2) : (AdnKronos) - Fra le azioni previste dal bando, lo sviluppo di progetti di formazione, ricerca e sensibilizzazione con l’obiettivo di prevenire la Violenza di genere. Oltre che con il Miur e il Dipartimento per le Pari opportunità, gli organizzatori prevedono ulteriori possibilità di collaborazione

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Bonucci : 'Mi sono ritrovato - credo nel progetto Milan. Champions possibile' : L'ex difensore della Juventus ha parlato anche a Sky Sport all'indomani di Lazio-Milan di Coppa Italia. Il pensiero è al derby contro l'Inter. Vincendolo possono esserci speranze di qualificazione ...

Ristrutturazione bagno a Milano : il progetto ideale per il 2018 : Una delle richieste prevalenti che giungono alle imprese edili operanti sul territorio di Milano è quella di un preventivo per

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme?/ Foto - incontro segreto a Milano : "Credo nel nostro progetto!" : Pace fatta per Al Bano e Loredana Lecciso? I paparazzi di Spy hanno immortalato i due insieme a Milano alle prese con quello che sembra essere un incontro segreto, perché?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:09:00 GMT)

A Milano arrivano i Local Ambassador del progetto MiGeneration Lab : Una tranquilla serata fra amici, talvolta, può trasformarsi in una grande possibilità. E’ da questo presupposto che parte l’idea sviluppata da alcuni partecipanti a “YouthLab – Sfida di idee&rdquo...

MARLON IL 14 FEBBRAIO ESCE I'm still breathing Il nuovo singolo del progetto New Folk Milanese : ... e rese disponibili ai possessori delle cartoline con 48 ore di anticipo rispetto ai canali streaming e digital-store tradizionali. Il 18 gennaio ESCE " Help Me " il primo singolo di MARLON , ...

Milano : tram 7 arriverà al quartiere Adriano - sì da giunta a progetto definitivo : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - È stato approvato dalla giunta di Milano il progetto definitivo da circa 15,8 mln di euro per il prolungamento della metrotranvia Anassagora-quartiere Adriano-Lotto 2. Il progetto, realizzato da MM, prevede che la metrotranvia 7, che oggi arriva a Precotto, prosegua fin

Milano - università Statale : un teatro delle idee nell'antica Crociera. Stop delle Belle arti al progetto De Lucchi : La Sala Crociera dell'università Statale progettata dal Filarete, che dalla metà del '400 fino alla seconda guerra mondiale ha ospitato i letti dell'ospedale e negli ultimi 20 anni ha accolto la ...

Progetto Arca a Milano e Roma : ancora 1.000 coperte termiche da donare a chi vive in strada : ... Manifesti e locandine cinema LIMONE PIEMONTE, Cn, : FRESCO E RIGENERANTE,Relax e sport,Offro appartamento vacanza, settimana da 280 Euro Tutti gli annunci Agenda D L M M G V S 31 01 02 03 04 05 06 ...

Milano : Progetto Arca - 1000 coperte termiche pronte per i senzatetto (2) : (AdnKronos) - “D’inverno, per strada, i nostri operatori e volontari sono presenti ogni giorno e ogni notte per dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Questo - dice Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - non significa solamente offrire un riparo dal freddo e garan