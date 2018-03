Milan | Gattuso ' è dura | ma abbiamo il dovere di provarci'

Milan - Gattuso : 'Non abbiamo nulla da perdere' : 'Sogniamo l'impresa'. Rino Gattuso sa che ci vuole la gara perfetta per eliminare l'Arsenal. Dopo lo 0-2 di San Siro, al Milan serve vincere con due gol di scarto ma facendone almeno tre. Non semplice:...

Milan - Gattuso : "Siamo nati pronti. Complimenti a Montella" : Il due a zero dell'andata non lascia grandissimo spazio alle speranze. Indicando una percentuale Gattuso aveva stabilito le chance di passaggio del turno nel 30%. Rino effettivamente ci crede e per ...

Arsenal-Milan - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : L'allenatore del Milan presenta la sfida in conferenza stampa, seguila LIVE su sport.sky.it. EUROPA LEAGUE - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Europa League 2018 : Milan - serve la rimonta contro l’Arsenal. Carattere e grinta le parole d’ordine di Gattuso : Momento cruciale della stagione del Milan, impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal. I rossoneri devono rimontare lo 0-2 casalingo dell’andata. Un passivo importante, inaspettato, perché se è vero che i Gunners sono una squadra dall’indubbio valore, è altrettanto vero che la banda di Arsene Wenger non se la passava benissimo prima di giovedì scorso. Al contrario del Milan di Gattuso, che ...

Arsenal-Milan - Gattuso ha in mente alcune novità di formazione : ... le novità di formazione di Gattuso Nello specifico le novità più importanti riguarderebbero proprio l'attacco: nelle edizioni odierne di Tuttosport e del Corriere dello Sport, il tecnico del Milan ...

Gattuso potrebbe cambiare : Milan a Londra col 4-4-2 - fuori Calhanoglu? : L'idea, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe quella di schierare una doppia punta di peso già a Londra dove d'altronde il Milan riparte dallo 0-2 dell'andata. In quel caso, ...

Shevchenko : 'Milan - Gattuso non è una sorpresa : vietato farlo fuori' : Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato del Diavolo e di Gattuso: 'Sono molto contento, perché Rino in un momento difficile per tutti ha avuto coraggio, non si è tirato indietro ...

Brachino : "Ecco i fattori vincenti : c'è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan" : Brachino: "Ecco i fattori vincenti: c'è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan" Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato

Milan - Gattuso / "La classifica inizia a diventare bellina" - André Silva regala la vittoria : Milan, Gattuso: il tecnico rossonero è soddisfatto per la vittoria a Marassi contro il Genoa. A togliere le castagne dal fuoco è il portoghese André Silva con un gol in pieno recupero.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Grande reazione dopo l'Arsenal - troppe chiacchiere' : È un Rino Gattuso felice per il successo di Marassi quello che, dai microfoni di Premium Sport, commenta la prova del suo Milan. 'La classifica si è accorciata tanto e l'obiettivo è lì, ma dobbiamo ...

Milan - Gattuso : "La Champions? Ci crediamo. Dopo l'Arsenal chiacchiere da bar" : Gennaro Gattuso si presenta ai microfoni senza voce. L'ha usata tutta per incitare il suo Milan fino al 94' ed esultare allo scadere per il gol vittoria di André Silva. "Ero curioso di vedere come ...

Il Milan di Gattuso sbanca Genova : rossoneri sesti : Il Milan di Gattuso si riscatta dopo la disfatta europea. Una squadra che non molla mai vince sul campo del

Milan - Gattuso avvisa l’Arsenal : “non veniamo a Londra per una scampagnata - non è ancora Pasquetta” : E’ galvanizzato Gennaro Gattuso dopo la vittoria del suo Milan contro il Genoa: tre punti importanti in vista della volata per la Champions. Ai microfoni di Premium Sport l’allenatore calabrese ha avvisato l’Arsena: “non andremo a Londra a fare la scampagnata, non è ancora Pasquetta. Abbiamo una maglia gloriosa da onorare e rispettare”. Su Inter-Napoli di questa sera, il tecnico del Milan, ha fatto capire che tiferà ...

Calcio - Serie A 2018 : Genoa-Milan 0-1. André Silva al 94' fa gioire Gennaro Gattuso. VAR protagonista : Vittoria all’ultimo respiro per il Milan in casa del Genoa nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di Calcio: la sfida delle 18.00 viene decisa al 94′ dal redivivo André Silva, entrato in campo nella ripresa al posto di Calhanoglu, al termine di una partita nella quale il vero protagonista è stato il VAR, che ha annullato una rete per parte. Il primo gol in campionato dell’attaccante rossonero permette al Milan di ...