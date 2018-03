Milan | ecco il reparto dove ci sarà rivoluzione | ma c' è un nuovo problema

'Milano chiama - Napoli risponde' : parola di Luigi Necco - tra Maradona e l'arte di Totò : Per Necco, d'altronde, non c'era differenza tra sport, arte o cronaca nera: "per me è tutto cronaca" sosteneva. Celebre la sua inchiesta sul Totonero, un modo di fare giornalismo da cui in futuro ...

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco cosa è successo Video : Il Milan sta continuando la sua rincorsa [Video] per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, gia' preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite ...

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco cosa è successo : Il Milan sta continuando la sua rincorsa per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, già preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite mediche. Milan-Reina: una ...

Brachino : “Ecco i fattori vincenti : c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” : Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” Il commento del direttore dopo la 28esima giornata di campionato Continua a leggere L'articolo Brachino: “Ecco i fattori vincenti: c’è Dybala per Allegri e Gattuso per il Milan” proviene da NewsGo.

Milan - Gattuso a colloquio con i suoi giocatori : ecco cosa è successo Video : Il Milan di Gennaro Gattuso [Video] è uscito sconfitto dall’andata degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal di Arsene Wenger. I rossoneri sono stati sconfitti col punteggio di 2-0 dagli inglesi, i quali hanno palesato una migliore condizione fisica ed una maggiore abitudine a disputare incontri di questo tipo. Nella squadra rossonera, infatti, solo il capitano Leonardo Bonucci può vantare un curriculuum importante in Europa, mentre per il ...

Milano. Ecco il primo stabile a basso impatto energetico? : Milano fa un nuovo passo avanti verso una città più green e attenta al risparmio energetico. Si sono concluse, infatti,

Milano. Ecco il nuovo volto del centro sportivo Murat : Dal calcio a 6 al padel, dal fitness al tennis; e ancora il basket, la pallavolo, lo skatepark, aree verdi

Calciomercato Milan - ecco i botti : chiusi i primi due acquisti per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un veramente importante in campionato ed Europa League, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portata alla svolta in casa rossonera che adesso si prepara per il big match contro l’Arsenal. Il tecnico si gioca la conferma ma al momento sembra impossibile non voler ripartire da Ringhio dopo quanto dimostrato. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, il ...

Morte Astori - ecco la richiesta dei tifosi del Milan : La Morte di Astori ha portato un grande dolore nel mondo del calcio e sono stati moltissimi i calciatori o le squadre che hanno voluto regalare un tributo nei suoi confronti, ma tra le varie ...

Serie A - quando recuperare il derby Milan-Inter? Ecco le ipotesi : Se Milan e Juventus arrivassero in fondo in Europa, il derby potrebbe essere giocato a campionato concluso L'articolo Serie A, quando recuperare il derby Milan-Inter? Ecco le ipotesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Perugia padrona ora cerca lo scudetto. E nei playoff riecco Milano dopo 15 anni : Volley: finita la prima fase, da domenica i quarti di finale Non aveva mai vinto nulla, poco alla volta si sta prendendo tutto. Nel volley è la grande stagione di Perugia: trionfi in Supercoppa e ...

L’Arsenal cade ancora : flop contro il Brighton - il Milan può farcela eccome! : L’Arsenal cade ancora. In questa giornata tristissima per il mondo del calcio per la morte di Davide Astori, gli altri campionati a differenza della serie A hanno proseguito col normale programma di gare. Ebbene, l’Arsenal di Wenger ha perso ancora, stavolta contro il Brighton. Un 2-1 che allontana definitivamente la squadra dalla zona Champions League e la proietta alla gara di Europa League contro il Milan di giovedì in una ...

Morte Astori - derby Milan-Inter rinviato : ecco quando potrebbe essere recuperato : Morte Astori, derby Milan-Inter rinviato. Il calcio giustamente si ferma di fronte ad una tragedia assurda che ha colpito la Fiorentina ed il suo capitano. Tutta la giornata di serie A è stata rinviata a data da destinasi. Tra le gare che si sarebbero dovute giocare c’era anche l’atteso derby di Milano, che adesso verrà recuperato nelle prossime settimane. Nelle prossime due sessioni infrasettimanali i rossoneri avranno da giocare le ...

Milan-Inter - ecco chi fa la differenza : Analisi tattica questa mattina da parte della Gazzetta dello sport sul derby. Il Milan in regia ha un uomo di riferimento come Biglia, che l'Inter non possiede. L'idea di Spalletti sarebbe quella di sorprendere Gattuso in mediana: sarà determinante il doppio ...