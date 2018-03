Migranti | Ue | meno arrivi | agire su rimpatri e gestione frontiere

Migranti - nuovo naufragio al largo della Libia. I sopravvissuti 'Almeno 21 morti' : E il comportamento dei guardiacoste libici rende ancora più pericoloso il tratto di mare più rischioso al mondo'. La Aquarius con i suoi 72 superstiti a bordo sta ora facendo rotta verso la Siciia. ...

Migranti - 61% in meno rispetto al 2017 : i dati del Viminale sugli arrivi in Italia : Numeri relativi ai primi due mesi dell’anno. Flessione forte a febbraio: 1.065 persone, 8.971 l’anno scorso

«Più turisti e meno Migranti» : è l'effetto della paura : Più turisti, meno migranti. Come programma elettorale non è male. Questa nostra terra, nella testa di alcuni , di molti?, , è infatti un agglomerato di bed & breakfast e di pizzerie, non una regione. ...

Forza Italia : meno tasse e stop ai Migranti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Forza Italia: meno tasse e ...

'Più turisti - meno Migranti' - Roberta Lombardi scatena i social : 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo , che rilancia l'economia locale, e meno migranti , che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso'. La frase che ha scatenato una grande quantità di critiche è stata scritta e postata sui social da Roberta Lombardi, nel ...

Meno Migranti verso Gb - pesa Brexit : ...ripetutamente in questi anni dai governi conservatori britannici e dall'impegno di portare il saldo netto dell'immigrazione nel Paese sotto quota 100.000 calcolando gli ingressi da tutto il mondo.

Migrantes : nel 2017 arrivati in Italia 34% in meno di Migranti : Bologna, 21 feb. , askanews, Nel 2017 sono arrivati in Italia 119.369 persone, il 34% in meno rispetto alle 181.436 del 2016 , erano state 153.842 nel 2015, . Di questi secondo i dati del ministero ...