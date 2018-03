Migranti | Ue | meno arrivi | agire su rimpatri e gestione frontiere

Migranti - 61% in meno rispetto al 2017 : i dati del Viminale sugli arrivi in Italia : Numeri relativi ai primi due mesi dell’anno. Flessione forte a febbraio: 1.065 persone, 8.971 l’anno scorso

«Più turisti e meno Migranti » : è l'effetto della paura : Più turisti , meno migranti. Come programma elettorale non è male. Questa nostra terra, nella testa di alcuni , di molti?, , è infatti un agglomerato di bed & breakfast e di pizzerie, non una regione. ...

Migrantes : nel 2017 arrivati in Italia 34% in meno di Migranti : Bologna, 21 feb. , askanews, Nel 2017 sono arrivati in Italia 119.369 persone, il 34% in meno rispetto alle 181.436 del 2016 , erano state 153.842 nel 2015, . Di questi secondo i dati del ministero ...