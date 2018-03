Migranti | Ue dà altri 3 miliardi a Turchia Ma ne manca ancora 1 al fondo per Africa

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Anche per il prossimo biennio Bruxelles continuerà a pagare laaffinché quest’ultima tenga chiusa la rotta dei Balcani e non lasci passare idiretti dal Medio Oriente verso l’Europa. La Commissione Ue ha dato luce verde allo sblocco didi euro in favore di Ankara, come promesso nell’ambito dell’accordo sull’immigrazione concluso alla fine del 2015. I 3della prima tranche erano stati pienamente utilizzati entro fine 2017 e ha prodotto una riduzione degli arrivi del 97% rispetto al momento della crisi. L’esecutivo “avvia oggi la mobilitazione della seconda tranche” dello stesso importo, si legge in una nota, “a favore dei rifugiati in”. La prima tranche del pacchetto deciso nel 2016 fu costituita da un miliardo di euro dal budget Ue e 2di euro da contributi degli Stati membri, precisa ...