Migranti | chiude l’hotspot di Lampedusa Associazioni | “Condizioni vergognose di degrado”

Lampedusa - il Viminale chiude l’hotspot : quasi 200 Migranti trasferiti. Per le associazioni c’erano “condizioni disumane” : La delegazione di avvocati, ricercatori e mediatori culturali di varie associazioni che aveva visitato il centro aveva parlato di “condizioni di vita drammatiche e sistematiche violazioni dei diritti umani“. Ora, 4 giorni dopo, il ministero dell’Interno ha deciso di svuotare e chiudere l’hotspot di Lampedusa per consentire “lavori di ristrutturazione“. Proprio oggi era intervenuta anche la Croce Rossa che ...

Migranti - hotspot di Lampedusa chiude in via temporanea : Migranti, hotspot di Lampedusa chiude in via temporanea "Progressivo e veloce svuotamento" del centro per consentire lavori di ristrutturazione. E' quanto deciso nel corso di un incontro al Viminale. Muore per malnutrizione un 24enne eritreo sbarcato a Pozzallo Parole chiave: ...

Torino - centro che ospita 33 Migranti rischia di chiudere. I cittadini si ribellano : “Li vogliamo” : A Cavoretto, quartiere nella periferia di Torino, i residenti hanno scritto una lettera al prefetto e al sindaco Chiara Appendino protestando per la chiusura di un centro che accoglie 33 richiedenti asilo. Tutti perfettamente integrati.Continua a leggere

Business sui Migranti - Perigeo : «Dimostreremo di essere una ong Altrimenti dovremo chiudere» : Ma di politica preferisco non parlare». Allora parliamo di numeri. «Nell'ultima riunione regionale si è parlato di circa 5mila persone ospitate nelle Marche, su una popolazione totale di oltre un ...

Salvini : con meno clandestini forse piangiamo di meno - chiuderemo centri Migranti : Io chiedo la fiducia degli italiani per il nostro progetto di Italia non sulla cronaca nera. Se avessimo fatto entrare meno clandestini piangeremmo un po' di meno". Lo afferma Matteo Salvini, ospite ...

Il piano di Gentiloni a Davos : Non chiuderemo porti ai Migranti : Paolo Gentiloni è in campagna elettorale. La fa dallo scranno di capo del governo, e non è cosa da tutti. Il Partito Democratico gli ha chiesto di scendere in campo e lui si candiderà nel collegio di Roma 1, convinto di poter portare - sondaggi alla mano - quasi un milione di voti in dote a Renzi. In questo doppio ruolo di candidato e premier, Gentiloni non può esimersi dall'entrare (sebbene in punta di piedi) nella campagna elettorale. Dal ...

Ripabottoni - il paese che protesta perché la prefettura chiude centro d’accoglienza : “Lasciate qui i Migranti. Non sono pacchi” : A Goro fecero le barricate perché quelle 12 donne e 8 bambini proprio non li volevano. A Lesignano de’ Bagni, vicino a Parma, a novembre hanno incendiato una struttura appena ristrutturata: doveva ospitare otto richiedenti asilo e sulle colline parmensi qualcuno aveva deciso che non dovevano neanche arrivarci. A San Michele Tiorre, in cinquanta accerchiarono e insultarono una donna che aveva affittato la sua villetta a una cooperativa per ...