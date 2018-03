Microsoft ha in cantiere qualcosa di diverso per l' E3 2018

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Giugno si avvicina a grandi passi e i protagonisti dell'industria videoludica si preparano all'importante manifestazione dell'E3.Anche, ovviamente, non mancherà alla kermesse e ha già confermato che la sua conferenza si terrà domenica 10 giugno alle ore 21 italiane. Già all'inizio dell'anno il boss di Xbox, Phil Spencer, parlò dei piani del colosso per l'E3, dichiarando che "ci saranno cambiamenti positivi" e che "potrebbe essere divertente", parole che non indicavano nulla di concreto ma che facevano pensare a una conferenza diversa dal solito.Read more…