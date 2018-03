Microsoft ha in cantiere qualcosa di diverso per l' E3 2018 | confermata la

Microsoft ha in cantiere "qualcosa di diverso" per l'E3 2018 : Giugno si avvicina a grandi passi e i protagonisti dell'industria videoludica si preparano all'importante manifestazione dell'E3.Anche Microsoft, ovviamente, non mancherà alla kermesse e ha già confermato che la sua conferenza si terrà domenica 10 giugno alle ore 21 italiane. Già all'inizio dell'anno il boss di Xbox, Phil Spencer, parlò dei piani del colosso per l'E3 2018, dichiarando che "ci saranno cambiamenti positivi" e che "potrebbe essere ...