Microsoft accusata di discriminazione sistemica e dilagante | tra il 2010 e il

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Sono accuse pesanti quelle che stanno colpendoin queste ultime ore. Tutto nasce da una causa per "" nei confronti delle donne della compagnia e i dati proposti dai querelanti sono sicuramente importanti e da non sottovalutare per l'immagine della compagnia.Come riportato da Games Industry, il colosso di Redmond è stato accusato di "pregiudizio di genere incontrollato" derivante da una dato sicuramente da non sottovalutare: tra ile il 2016 sono state presentate 238 denunce interne riguardanti casi didi genere o molestie sessuali.nega le accuse ma la denuncia afferma: "Come risultato delle politiche, degli schemi e delle pratiche di, le impiegate ricevevano un salario minore e venivano promosse meno frequentemente rispetto alla controparte maschile. Le pratiche e le politiche diffuse in tutta la ...