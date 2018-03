“Mi vivi dentro” | storia d’amore e di resilienza di Wondy “Per capire come si vive

ilfattoquotidiano

: Io nel frattempo me ne sono andato Se vuoi ti ho tradito Che effetto mi fa Vivi ancora in provincia? Ci pensi... - ElenoireWho : Io nel frattempo me ne sono andato Se vuoi ti ho tradito Che effetto mi fa Vivi ancora in provincia? Ci pensi... - Cristiancristi7 : Ricordo quel discorso raccontato da un senzatetto, mi sembrava solo matto ma tutto era perfetto, combaciava cosi' t… - francesca_dabba : RT @icebea98: Già mi state sul cazzo, se in più mangiate paciolando VI BRUCIO VIVI -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Ale, io sto bene. A parte questo ciuffo matto nella testa, tutto è a posto”. L’ultima volta che la vede felice è in sogno. Sono le 5 in punto dell’11 dicembre 2016. Alle 23.54 sarebbe morta. Lei è Francesca Del Rosso, in arte, la Wonder woman che al tumore e alle sue recidive ha contrapposto l’arte della. “Senza pietismi, senza piangersi addosso, al contrario con ironia, crudezza, leggerezza”. Fino all’ultimo. A raccontarla è Alessandro Milan, suo marito, che in Midentro (DeA Planeta) riavvolge il nastro della loro. È unadi famiglia, fatta di amore e risate, di crepe nella quotidianità perché a lei pulire casa e fare da mangiare proprio non va giù. Insomma, meglio uscire, divertirsi e festeggiare. Anche – soprattutto – quando la vita ti sbatte in faccia una clessidra. Una filosofia di vita ...