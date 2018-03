Metti una sera a teatro con il Prototherium

Extreme Universe : i fu Metti di Rob Liefeld diventeranno una serie di film per Netflix : Non vedo l'ora di mostrare al mondo cosa abbiamo in programma ". Home News Extreme Universe : i fumetti di Rob Liefeld ...

Sicilia - Santanchè vs Crocetta - scontro in diretta : “Non ce la faccio - datemi una pausa” - “Mettiti i tappi”. E Sgarbi ride : scontro in diretta su La7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, tra la candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della regione Siciliana Rosario Crocetta. Tema della discussione in studio, a tratti dai toni piuttosto accesi, gli stipendi dei parlamentari e dipendenti della regione Siciliana L'articolo Sicilia, Santanchè vs Crocetta, scontro in diretta: “Non ce la ...