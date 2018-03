Metro Linea Blu a Milano | la talpa arriva in piazza Tricolore LE FOTO

Milano - linea M1 ferma per “zaino sospetto”/ Allarme bomba Metro tra Rho Fiera-Molino Dorino : circolazione ok : Dalle 8 e 45 alle 10 di stamane la circolazione della linea metropolitana rossa tra le stazioni di Rho Fiera e Molino Dorino è stata interrotta per il ritrovamento di uno zainetto sospetto(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Metro M1 chiusa/ Ultime notizie Atm - linea rossa sospesa tra Rho Fiera e San Leonardo per infrastrutture ko : Metro M1 chiusa, Ultime notizie e caos Atm: linea rosa sospesa tra Rho Fiera e San Leonardo, gli aggiornamenti. Stamattina altra sospesione a Molino Dorino(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:57:00 GMT)

Meleo : talpe verso Colosseo a breve per linea Metro C : Roma – Meleo: entro 20 giorni talpe al via per scavare tunnel verso Colosseo Roma – Questo il messaggio apparso sul profilo Facebook personale di... L'articolo Meleo: talpe verso Colosseo a breve per linea metro C su Roma Daily News.

NAPOLI - TENTA SUICIDIO SOTTO LA Metro/ Ultime notizie - Linea 1 sospesa a Materdei : investito un 37enne : NAPOLI, TENTA il SUICIDIO SOTTO i treni della METRO 1: Linea sospesa su tutta la tratta, Ultime notizie e condizioni gravissime per il 37enne investito dal treno nella stazione di Materdei(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Travolto e ucciso dal metrò linea 1 a Materdei : sospesa la circolazione : Chiusa la linea 1 del metrò per l'investimento di una persona, travolta e uccisa dal treno alla stazione di Materdei. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto ed...

Metropolitana Linea 1 ferma per guasto - turisti sbigottiti : Ennesimo guasto per la Metropolitana Linea 1 nella domenica dei musei aperti. Tantissimi gli utenti che, dopo aver pagato il biglietto, sono rimasti ad attendere inutilmente la metro all'interno della ...

Napoli - i bagni della Metro Linea 1 tra siringhe e sangue : Venti centesimi per fare pipì tra siringhe e sangue. Accade a Napoli, nella stazione della Linea 1 Università, dove probabilmente un tossico ha buttato via le proprie 'spade' senza che nessuno si sia ...

Metrò linea 1 - servizio sospeso centinaia di pendolari in attesa davanti alle stazioni : Metro linea 1, un'altra mattinata di disagi. Stamattina stazioni chiuse fin dalle primi luci dell'alba. servizio sospeso, la circolazione è' ancora ferma a causa di un guasto tecnico all'alimentazione ...

Metro C - collaudi per apertura stazione San Giovanni. Sabato e domenica linea chiusa e bus sostitutivi : Entrano nella fase finale le attività tecniche sulla linea C della Metropolitana per consentire l’attivazione della tratta Lodi-San Giovanni e l’apertura del nodo di interscambio tra Metro A e Metro C. Per consentire, quindi, le attività di collaudo da parte dell’impresa che sta realizzando la Metro C, Sabato 27 e domenica 28 gennaio, la linea C resterà […] L'articolo Metro C, collaudi per apertura stazione San Giovanni. ...

Parigi insolita : lungo la linea 14 'Ultra Violet' della Metropolitana : Amato dai Parigini che qui vengono a passeggiare o a fare sport, è il luogo ideale per rilassarsi lontano dalla frenesia della città. Il parco è composto da tre giardini: il 'Jardin romantique', con ...

Metro M2 CHIUSA/ Atm news - linea verde sospesa tra Garibaldi e Cadorna per malore passeggero (ultime notizie) : METRO M2 CHIUSA, Atm news: linea verde sospesa tra le stazioni di Garibaldi e Cadorna in centro a Milano. malore di un passeggero sui convogli, assistenza e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:37:00 GMT)

La Metro di Roma va in tilt nel giorno del blocco del traffico. Disagi sulla linea A : chiusa la tratta tra le stazioni di Termini e Battistini : Domenica ecologica a Roma, blocco della circolazione. I mezzi pubblici sono stati potenziati nelle fasce orarie nelle quali è in vigore il blocco, ma la linea A è andata subito in tilt, creando Disagi ai cittadini Romani e ai turisti che si possono spostare solo con i mezzi pubblici."Servizio sospeso sulla metro A nella tratta tra Termini e Battistini a causa di un guasto ad un treno nella stazione di Ottaviano", fa sapere InfoAtac ...