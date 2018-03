Meteo e tornado : in Italia stanno arrivando fenomeni atmosferici molto violenti : Le temperature primaverili che si sono registrate ultimamente in buona parte dell'Italia, specialmente al Sud, potrebbero rappresentare l'arrivo di fenomeni atmosferici anche molto violenti. Molte persone hanno gioito di queste temperature, alcuni addirittura hanno anche azzardato un bagno al mare, ma gli esperti invece si dicono preoccupati. Riscaldamento globale Un primo fenomeno violento e preoccupante c'è stato in provincia di Caserta, ...

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

Burian Bis : sta per tornare con piogge e neve/ Previsioni Meteo - domenica gelo al nord e non solo : Burian Bis: sta per tornare con piogge e neve. Previsioni meteo, domenica gelo al nord e non solo. In arrivo una nuova perturbazione di artica.

Meteo - torna il gelo di Burian e il maltempo : attenzione ai Tornado : Ancora maltempo e torna il Burian . Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it - un campo di alta pressione si ...

Meteo - giovedì ancora maltempo. E sta per tornare anche il gelo di Burian 2 : Mercoledì temporanea pausa asciutta e soleggiata su gran parte d’Italia, ma domani la penisola dovrà fare i conti con una nuova perturbazione. Attesi nubifragi sulla Liguria.Continua a leggere

Meteo - torna il gelo di Burian e il maltempo : attenzione ai tornado : Ancora maltempo e torna il Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo - spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it - un campo di alta pressione si ...

BURIAN BIS : STA PER TORNARE CON PIOGGE E NEVE/ Previsioni Meteo - Ernani : “Maltempo e temperature polari” : BURIAN Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Meteo Piemonte : massime a 20 gradi - ma giovedì torna il maltempo : Primi tepori primaverili, con massime oltre 20 gradi gradi oggi in Piemonte, ma giovedi’ torneranno maltempo e freddo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. E’ il quadro fatto dalle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi la massima e’ stata di 20.7 gradi a Bra (Cuneo), 19.3 nel centro di Torino, 19.5 a Nizza Monferrato (Asti), 17.8 a Mergozzo (Vco), 18.3 a Sezzadio ...

Meteo : Mediterraneo troppo caldo - per il Cnr l’Italia è a rischio tornado : Per il climatologo del Cnr Antonello Pasini il riscaldamento globale, che ha colpito in particolare il Mare Nostrum, aumenterà notevolmente il rischio di eventi estremi

Meteo : non facciamoci illusioni - torna il maltempo da giovedì : MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio continua a mostrare i suoi effetti lasciando gran parte dell'Europa in balia di diversi centri di bassa ...

Previsioni Meteo - il 20 Marzo l’Equinozio di Primavera ma dopo San Giuseppe torna il freddo con il “colpo di coda” dell’Inverno : 1/9 ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in tutt’Italia : è già Primavera. Giovedì 15 Marzo torna il maltempo al Nord - ma le temperature aumenteranno ancora : 1/15 ...

Meteo - mercoledì breve tregua - da giovedì nuovo maltempo - poi ritorna il freddo : Roma - SITUAZIONE Meteo, MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Non c'è traccia di alta pressione in Europa ormai da diverso tempo, il Vecchio Continente rimane così 'preda' di numerosi vortici ciclonici e perturbazioni. Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio ha lasciato il segno, con un dinamismo Meteo continuo in sede europea che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Dal 17-18 si avrà poi con ...

Previsioni Meteo Lombardia : mercoledì stabilità - giovedì torna la pioggia : “Dopo la fase acuta di ieri, oggi, lunedì, resta sulla Lombardia la parte finale e più debole del sistema perturbato atlantico giunto sabato“: lo si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Martedì residua instabilità solo sulle Alpi, altrove schiarite. mercoledì flusso occidentale a curvatura anticiclonica con tempo prevalentemente stabile. giovedì perturbazione atlantica con precipitazioni da deboli a moderate ...