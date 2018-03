Meteo e tornado | in Italia stanno arrivando fenomeni atmosferici molto violenti

Blastingnews

: Nubifragio con #tornado nel casertano intorno alle 19:00 Dettagli dei disagi: - 3BMeteo : Nubifragio con #tornado nel casertano intorno alle 19:00 Dettagli dei disagi: - beretta_gio : Meteo: Mediterraneo troppo caldo, per il Cnr l’Italia è a rischio tornado - AntonioCervone : METEO: ESTATE 2018, caldo insopportabile e violenti TORNADO [ANALISI] -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Le temperature primaverili che si sono registrate ultimamente in buona parte dell', specialmente al Sud, potrebbero rappresentare l'arrivo dianche. Molte persone hanno gioito di queste temperature, alcuni addirittura hanno anche azzardato un bagno al mare, ma gli esperti invece si dicono preoccupati. Riscaldamento globale Un primo fenomeno violento e preoccupante c'è stato in provincia di Caserta, alcuni testimoni che vivono nella zona da generazioni hanno raccontato come una cosa simile non l'avessero mai vista prima. In effetti il passaggio di una tromba d'ariassima, un, si è abbattuta su tutta la zona facendo registrare danni enormi. Il climatologo dell'istituto di ricerca Cnr, Antonello Pasini, ha dato l'allarme su ciò che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni: "Insiamo vicini alle soglie d'innesco di brutali ...